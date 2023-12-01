فيرنر.. «المشاكل تفاقمت»!



لايبزج (د ب أ)



يفتقد لايبزج، المنافس ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، خدمات مهاجمه تيمو فيرنر لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية بسبب مشكلة في العضلة المقربة.

وقال ماركو روزه، مدرب الفريق في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة «المشاكل تفاقمت بشكل أكبر».

وغاب فيرنر بالفعل عن ثلاث مباريات في الشهر الماضي، وكان من بينها لقاء الفريق ضد مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء الماضي، ببطولة دوري أبطال أوروبا، ولن يكون فيرنر متاحا أيضاً خلال لقاء لايبزج مع هايدنهايم «السبت» بالدوري الألماني، حيث تبدو فترة غيابه عن الملاعب غير واضحة حتى الآن.

ودائماً ما تلاحق الإصابات فيرنر، الذي عانى من مشاكل بالظهر في وقت سابق من الموسم الحالي، كما غاب العام الماضي عن المشاركة في كأس العالم بقطر، بسبب إصابته بتمزق في الأربطة، كما تثير جاهزيته من الناحية البدنية شكوكاً بشأن ظهوره في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل.

كما تثار أيضاً تكهنات باحتمالية رحيل فيرنر لنادٍ آخر في الشتاء الحالي، حيث أشارت تقارير إخبارية إلى أن لايبزج يفكر في إعارته لإحدى الفرق خارج ألمانيا.

وفي الوقت نفسه، من غير المتوقع أن يلعب ويلي أوربان، قائد الفريق، مرة أخرى مع لايبزج هذا العام، عقب إصابته بتمزق في أربطة الركبة، فيما يتوقع روزه عودته للفريق بمجرد استئناف التدريبات في 2 يناير القادم عقب انتهاء العطلة الشتوية.

وشدد روزه «نريد الوصول لأفضل مركز ممكن بجدول ترتيب «البوندسليجا» قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.

من الواضح أننا نأمل في عودة قائدنا ويلي أوربان وأحد لاعبينا الأساسيين داني أولمو بحلول ذلك الوقت، ومن ثم سنكون قادرين على المضي قدماً بداية من العام الجديد.

ولم يشارك أولمو مع لايبزج منذ أكتوبر الماضي، بسبب الإصابة.

يذكر أن لايبزج يحتل المركز الخامس حالياً في ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، حيث يبتعد بفارق 11 نقطة خلف بايرليفركوزن «المتصدر».