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الرياضة

عجمان وحتا.. «التعادل القاتل»!

عجمان وحتا.. «التعادل القاتل»!
1 ديسمبر 2023 19:07

رضا سليم (عجمان)

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تعادل عجمان وحتا 1-1 في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل برستيج مبونجو هدف عجمان في الدقيقة 72، وتعادل جمال معروف لحتا من ضربة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى «النقطة 7»، وحتا إلى «4 نقاط»، وفشل عجمان في فوز على ملعبه إلى الآن. 
جاءت بداية المواجهة متوسطة فنياً، ولم تكن هناك خطورة على مرمى الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وتحولت المباراة إلى تمريرات مقطوعة من الفريقين، والوصول إلى المرميين كان ضعيفاً، وكان التعادل السلبي نتيجة متوقعة مع نهاية الشوط الأول.
ويدفع إيسايلا مدرب عجمان ببرستيج مبونجو بدلاً من ناصر عبدالهادي، مع بداية الشوط الثاني في محاولة لتنشيط الهجوم، ومرت الدقائق من دون خطورة على المرميين، وإن كانت أول تسديدة على المرمى لهيكل الشيخاوي بجوار القائم، ليهدر أسهل فرصة لتقدم عجمان. 
وتشهد الدقيقة 72 الهدف الأول لأصحاب الأرض عن طريق بريستيج مبونجو في الدقيقة 72، وهو الهدف الثاني له مع الفريق هذا الموسم، ويدخل محمد جابر بدلاً من محمد إسماعيل الذي خرج للإصابة.
وتشهد الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، هدف التعادل لحتا من ضربة الجزاء التي سددها «البديل» جمال معروف، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما. 

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
حتا
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