«النمور» يهز شباك «الصقور» بـ«رباعية»



رأس الخيمة (الاتحاد)



فاز اتحاد كلباء على الإمارات 4-2، في «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل «النمور» إلى «11 نقطة»، وتوقف رصيد «الصقور» عند «5 نقاط».

بادر اتحاد كلباء بالتقدم في الدقيقة 6، بهدف مهدي قايدي، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 18، وقلص فهد بدر الفارق عندما أحرز هدفاً لـ«الصقور» في الدقيقة 38، ورد دانييل بيسا بالهدف الثالث في الدقيقة 55 من ضربة جزاء، وشهدت الدقيقة 73 الهدف الرابع لاتحاد كلباء عن طريق أندريس فومبيرجر من ضربة جزاء، في الدقيقة 73، وأحرز ألكاسير الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 76، ويستحق مهدي قايدي أن يكون نجم المباراة، حيث سجل هدفين، وتسبب في ضربتي جزاء.