جوارديولا وبوستيكوجلو.. «فاصل من الغزل»!



مانشستر (رويترز)

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بنظيره أنجي بوستيكوجلو، الذي يزور فريقه توتنهام ملعب «الاتحاد» يوم الأحد، ووصفه بالمدرب الذي جعل كرة القدم مكاناً أفضل، والذي كان يتابعه منذ أن التقيا للمرة الأولى في اليابان قبل سنوات.

ويحتل «السيتي» حامل اللقب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن منافسه في المباراة المقبلة، بعدما خسر آخر ثلاث مباريات، وابتعد عن الصدارة.

وستكون الرحلة إلى الشمال أصعب اختبار لتوتنهام حتى الآن تحت قيادة مدربه الجديد، وقال جوارديولا إنه متأكد من أنه سيكون هناك الكثير من المتعة.

ويتذكر الإسباني مواجهتهما الوحيدة السابقة، قائلاً «لقد واجهته مرة واحدة فقط منذ ثلاثة أو أربعة مواسم أثناء الفترة التحضيرية، عندما لعبنا في اليابان ضد يوكوهاما، وكان أنجي هو المدرب، وشاهدت بعض المقاطع من قبل، كانت المباراة الثانية في فترة التحضير للموسم الجديد، وقلت رائع، هناك أشياء تعجبني، وقلت للاعبين حينها أعرف أننا لسنا في كامل الجاهزية، لكننا سنواجه فريقاً جيداً في الالتحامات ومتميزاً في بناء الهجمات، ويعتمد على حارسه في ذلك».

وفاز السيتي بتلك المباراة، لكن جوارديولا قال إن ذلك جعله يولي اهتماماً أكبر ليتابع تقدم بوستيكوجلو في سيلتيك والآن توتنهام، وأضاف «أعتقد أن شخصيات مثل أنجي يجعلون كرة القدم مكاناً أفضل، وقلت مرات عدة إنني مدرب، ولكن في الوقت نفسه متابع، وأنا أستمتع كثيراً بالطريقة التي يلعبون بها «توتنهام» والنهج الذي يتبعونه.

ورد بوستيكوجلو الثناء في مؤتمره الصحفي المنفصل قائلاً إنه استمتع بفرصة اللعب ضد جوارديولا، وقال «هذا هو نوع المباريات الذي تريد أن تكون فيها، حيث تقيم نفسك ضد الأفضل».

وقال جوارديولا إنه لا يتوقع أن يغير توتنهام أسلوبه، على الرغم من الهزائم والغيابات المؤثرة بسبب الإصابة، واعتبر تعليق بوستيكوجلو بأنه «يقلد بيب» مجرد «مزحة».

وأضاف «اسألوه عما إذا كان سيغير الطريقة التي يلعب بها ضدنا؟ بالتأكيد لا، هذا لن يحدث، ستكون مفاجأة».

وقال جوارديولا إن المدافع الإنجليزي جون ستونز قد يشارك بعد وجوده على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين، بينما عاد ماتيو كوفاتشيتش إلى التدريبات في وقت سابق من الأسبوع، ولا يزال ماتيوس نونيز غير لائق للمشاركة.