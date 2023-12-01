التعادل يحسم «الحوار الهولندي» بين «العميد» و«العنابي»



معتصم عبدالله (دبي)

تزينت شارات قادة فرق «دوري أدنوك للمحترفين» بعلم الإمارات، فيما اكتست الملاعب بمشاهد احتفالية متنوعة، عشية الاحتفال بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ 52، وشملت مظاهر الاحتفالية الأنيقة التي نظمتها «رابطة المحترفين» الشاشات الإلكترونية، ومحيط الملاعب، ومدرجات الجماهير، ورافق اللاعبين في كل المباريات أطفال ارتدوا الزي الوطني، وارتدى اللاعبون بجانب الأطقم التدريبية، وأطقم الحكام قمصاناً خاصة تعبر عن الاحتفالية.

واحتفلت جماهير النصر في استاد آل مكتوم الذي استضاف مباراة القمة أمام الوحدة بـ «تيفو خاص» بالمناسبة الوطنية، حمل شعار «حصنتك بسم الله يا وطن»، في انتظار تواصل الاحتفالات في بقية ملاعب الجولة، والتي تشهد السبت مباراتي الوصل والبطائح وبني ياس والجزيرة.

وحسم التعادل 1-1 «الحوار الهولندي»، في مواجهة النصر وضيفه الوحدة على استاد آل مكتوم، وبادر الإيطالي جابياديني بهدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 18، وأدرك السوري عمر خربين التعادل للضيوف من ضربة جزاء في الدقيقة 65، ليرفع «العميد» رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، مقابل 16 نقطة لـ «العنابي» الرابع.

ومثلت المباراة التجربة الرسمية الأولى لـ «العميد»، تحت القيادة الفنية الجديدة، لمدربه الهولندي ألفريد شرودر، المنتقل من العين، خلفاً للصربي جوران، فيما قاد الوحدة الهولندي أرنو بويتنويج، والذي أشرف على «العنابي» في مباراة الجولة الماضية أمام الإمارات 4-1.

وافتتح مانولو جابياديني التسجيل لـ «العميد» في الدقيقة 18، مترجماً تمريرة موسى ندياي «الذكية» خلف الدفاع، عالجها بتسديدة مباشرة بيسراه داخل مرمى الحارس راشد علي الذي شارك أساسياً في غياب محمد الشامسي، وهو الهدف الخامس في رصيد جابياديني متصدر قائمة هدافي «العميد» في الدوري، والأول للمهاجم الإيطالي في المباريات على استاد آل مكتوم.

وأجرى الهولندي شرودر مدرب النصر تبديلاً، بخروج لاعب الوسط موسى ندياي صاحب تمريرة الهدف الأول، مقابل نزول خالد جلال في الدقيقة 22، وكان ندياي تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 15.

وكاد «العنابي» أن يدرك التعادل، من رأسية المدافع علاء زهير، إثر ضربة ركنية في الدقيقة 32، أبعدها الحارس أحمد شمبيه من على خط المرمى.

وجاءت بداية الشوط الثاني لمصلحة الضيوف، بعدما أدرك عمر خربين التعادل لـ «العنابي» من «ركلة جزاء» في الدقيقة 56، إثر مخالفة ارتكبها المدافع جلوبير ليما، واحتسبها الحكم الأرجنتيني يايل فالكون، بعد العودة إلى «الفار»، وهو الهدف الخامس للدولي السوري خربين في صدارة قائمة هدافي الوحدة في الدوري.