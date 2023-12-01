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الرياضة

«عائلة الجربوع» تعويذة كأس آسيا

«عائلة الجربوع» تعويذة كأس آسيا
1 ديسمبر 2023 21:50

 
الدوحة (الاتحاد)

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كشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا «قطر 2023»، عن تعويذة البطولة، والتي جاءت على شكل عائلة لحيوان الجربوع، وذلك في حفل خاص شهد حضوراً كبيراً من مشجعي كرة القدم وعامة الجمهور.
وتتألف التعويذة من عائلة لحيوان الجربوع من 5 أفراد، وتم تقديمها للعالم للمرة الأولى، في كأس آسيا 2011، وتضم التعويذة أفراد العائلة، بعد أن كبروا ونضجوا، وأصبحوا جاهزين ليكونوا جزءاً في نسخة جديدة من كأس آسيا.
وتعتبر عائلة التعويذة المكونة من سبوق، وتمبكي، وفريحة، وزكريتي، وترينة، شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ 12 عاماً، عندما استضافت قطر النسخة الخامسة عشرة من البطولة القارية، وتجسد العائلة الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم، كما تشيد الأسرة بالعمل الجماعي، وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة.
وتضم عائلة التعويذة، سبوق الابن وهو نجم العائلة الرياضي ولونه أزرق، وتم استلهام الاسم من كلمة سبوق وهو المصطلح المستخدم في اللهجة العامية للجربوع في قطر، وفريحة، البنت الكبرى للعائلة ولونها وردي، والتي سميت على اسم منطقة فريحة بشمال قطر، وتمبكي، الأخ الأصغر لسبوق ويحمل اللون الأصفر، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة تمبك التي تقع في شرق قطر، إضافة إلى الأب زكريتي باللون الأخضر، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة زكريت التي تقع غرب قطر، والأم ترينة باللون الأرجواني، وسميت نسبة إلى منطقة ترينة الواقعة بجنوب قطر. 

قطر
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