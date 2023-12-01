الوصل والبطائح.. «تعزيز الصدارة»

معتصم عبدالله (دبي)

تتواصل اليوم «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة مباراتي الوصل «المتصدر» برصيد 20 نقطة، أمام ضيفه البطائح «السابع» وله 12 نقطة، على ملعب زعبيل معقل «الإمبراطور»، فيما يستضيف بني ياس «السادس» بـ 13 نقطة، ضيفه الجزيرة «الثامن» وله 11 نقطة على ملعب «السماوي» في الشامخة.

وتأجلت ضمن الجولة ذاتها، مباراتا العين وخورفكان، والشارقة وشباب الأهلي إلى يوم 20 ديسمبر الجاري، عطفاً على المشاركة القارية للفريقين في «دوري أبطال آسيا»، حيث يحل «الملك» ضيفاً على الفيصلي الأردني يوم الاثنين، ضمن «الجولة السادسة» للمجموعة الثانية، فيما يلعب «الزعيم» أمام مضيفه أهال التركماني يوم الثلاثاء في الجولة ذاتها، ضمن المجموعة الأولى.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «الإمبراطور»، والذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في الجولات الثماني الماضية، لتعزيز صدارته الحالية في الترتيب أمام ضيفه «الراقي»، في المواجهة الثالثة بين الفريقين في «دوري المحترفين» بعد تفوق «الأصفر» 2-1، و3-1 على التوالي في الموسم الماضي.

وتدعم الأفضلية الهجومية للوصل صاحب أطول سلسلة تسجيل للأهداف في آخر 26 مباراة على التوالي في «دوري المحترفين»، من بينها 23 هدفاً في الموسم الحالي 2023- 2024، أهلته لصدارة الأقوى هجوماً في الدوري، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك البطائح 11 هدفاً ضمن أفضل 5 فرق دفاعياً.

وشدد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل على أهمية التركيز في مواجهة البطائح، وقال: «المنافس فريق جيد تكتيكياً، واستقبل عدداً محدوداً من الأهداف، وعلينا اللعب بتركيز كامل، وتقديم أداء قوي، من أجل حصد النقاط الثلاث».

في المقابل، عبر الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح عن حماسه الشديد لمواجهة المتصدر، وقال: «أعرف ملعب الوصل جيداً، وقوة المنافس تكمن في جمهوره الشرس، ونأمل أن نكون أول فريق ينجح في الفوز على الوصل، أو العودة بنقطة على الأقل، رغم صعوبة المهمة».

ويحتضن ملعب بني ياس بالعاصمة أبوظبي، مواجهة «السماوي» أمام ضيفه «فخر أبوظبي»، في ظل ظروف متباينة للفريقين، بعدما حصد بني ياس 6 نقاط في الجولتين الماضيتين، بالفوز 1-0 خورفكان، وحتا على التوالي، في الوقت الذي فشل فيه الجزيرة تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات، بالتعادل مع شباب الأهلي، والشارقة 1-1، والخسارة أمام خورفكان والوصل 2-4.

وستكون مباراة الليلة الـ 25 في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق الجزيرة برصيد 14 انتصاراً، مقابل 3 انتصارات لبني ياس، فيما حسم التعادل 7 مباريات.

وذكر السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب «السماوي»، أن النتائج الأخيرة للجزيرة لا تقلل من قيمته، وقال: «ندرك أن المنافس يعاني في الفترة الأخيرة، ولكننا نعرف تماماً قوة عناصره، وعلينا الاستعداد بشكل جيد والتركيز طوال زمن اللقاء».



«بابا» سلاح «الراقي»

يبرز المالي المقيم سيكو بابا في هجوم «الراقي»، بعدما أسهم في آخر 6 أهداف لفريقه في الدوري، بتسجيله ثلاثة أهداف، وصناعة ثلاثة أخرى، وضعته في صدارة قائمة هدافي البطائح في الدوري، بالتساوي مع زميله ألفارو أوليفيرا.



أهداف «الفخر» صداع «السماوي»

سجل هجوم الجزيرة 58 هدفاً في مرمى بني ياس بـ «دوري المحترفين»، ليكون أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في شباك «السماوي» الذي فشل في المحافظة على نظافة شباكه في كل المباريات أمام «فخر أبوظبي»، ويتصدر علي مبخوت قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 17 هدفاً.