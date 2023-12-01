«مرسال» يتصدر الترشيحات في «يوم الاتحاد» بجبل علي

عصام السيد (دبي)

يستضيف مضمار جبل علي ظهر اليوم حفل سباقه الثالث لهذا الموسم الذي يتزامن مع الاحتفالات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، ويتألف الحفل من 7 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول للخيول العربية.

وتبلغ الإثارة قمتها في الشوط الخامس والرئيس «يوم الاتحاد ستيكس» لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، ويتوقع أن يقود التنافس «مرسال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، حيث يسعى لتحقيق فوزه الرابع والثاني على التوالي، لكن الأمور لن تكون سهلة بوجود «جود جستس بروتكول» لسعيد الطاير، بإشراف إسماعيل محمد وقيادة خوسيه دا سيلفا، الفائز بجبل علي بمسافة السباق ذاته، ومن الخيول المتحدية «تينبري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير وقيادة رويستون فرينش.

يستهل الحفل بشوط الخيول العربية الأصيلة على لقب سباق «كأس أودي» للخيول المبتدئة على مسافة 1400 متر، وتبرز بقوة خيول خالد النابودة، وفي مقدمتها «ايه إف الحازم» و«ايه إف مكلف» بجانب خيول إسطبلات العجبان مثل «مداح الريف» و«رابح الريف».

ويبرز في الشوط الثاني سباق «الثاني من ديسمبر ستيكس» لمسافة 1400 متر للمبتدئة، ثنائي سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا «غالب» و«كفاف» بجانب «مارك» لنقابة بورسلي.

ويشهد الشوط الثالث على لقب سباق «عام الاستدامة ستيكس» لمسافة 1200 متر مشاركة 8 خيول، 3 منها بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، هي «موروكينغ» و«برينسيدنت» و«فيلفت كاكتوس».

ويبرز الجواد «مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، في الشوط الرابع «7 إمارات سبرينت ستيكس» لمسافة السرعة 1000 متر «تكافؤ»، ويضم الشوط أيضاً «مكمانمان» بإشراف دوج واتسون وقيادة بات دوبس.

ويتطلع «فول أوف روم» بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، لإحراز لقب في الشوط السادس (52 ستيكس) لمسافة الميل «تكافؤ»، لكن المنافسة تظل موجودة بمشاركة «سيتي كينج» لحمد الشامسي، بإشراف أسامة رفاعي وقيادة اوسكار شافيز.

يختتم الحفل بسباق «شجرة الغاف» لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، ويبرز فيه «أتريبيوشن» (بن غدير/فرينش) لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير وقيادة رويستون فرينش، وهو فائز في آخر مشاركة، لكنه يواجه في هذا السباق خيول قوية مثل «جوست أوف ذا مامبو» للأمير سلطان بن مشعل، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، الفائز في 3 سباقات بالمضمار الأصفر، كما ينافس أيضاً الجنوب لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بين كوين.