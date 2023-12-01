سباق الشيخة فاطمة للقدرة للسيدات في الوثبة اليوم

محمد حسن (أبوظبي)

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في السادسة والنصف صباح اليوم، سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات يمثلن مختلف الإسطبلات في الدولة.

ويقام السباق برعاية ودعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وتنظمه القرية بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل؛ تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأزرق، 35 كيلومتراً، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأصفر 25 كيلومتراً، ثم المرحلة الثالثة باللون الأحمر وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، والمرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

ويعتبر السباق أول سباقات السيدات للموسم الجديد، وتسعى نخبة من الفارسات لتحقيق اللقب، حيث يتوقع أن يشهد تنافساً مثيراً بعد التطور الكبير الذي شهدته سباقاتهن، كما برزت في الفترة الأخيرة نخبة مميزة من الفارسات، خاصة من بنات الوطن.

يحضر السباق ضيوف الملتقى العالمي الثاني عشر لسباقات الخيول العربية الذي يقام في ختام النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتسعى الفارسة المتألقة ليلى المرزوقي حاملة لقب النسختين الماضيتين لتحقيق الثلاثية، فقد توجت بلقب النسخة الماضية، بعد أن تمكنت على صهوة الجواد «كاتش مي هايبولايت» لإسطبلات الكمدة، من صدارة السباق من البداية وحتى النهاية، قاطعة المسافة الكلية بزمن قدره 3:31:02 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.43 كلم/ ساعة.

وحلت في المركز الثاني شما داؤود أهلي على صهوة «تونكي دي بو ميا» لإسطبلات «ايه اس»، بزمن قدره 3:37:48 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث كاتينا لورانس على صهوة «كالمينا» لإسطبلات «تي ان تي» بزمن قدره 3:39:20 ساعة.