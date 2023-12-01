«غناضة» تعانق سيف الحول المفتوح في جائزة زايد الكبرى للهجن

عبدالله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اختتمت أمس منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2023 التي أقيمت على مدار 7 أيام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وجاء اليوم الختامي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 52.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، اليوم الختامي بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن بالدولة.

وعانقت «غناضة» الناموس وأهدت شعار حميد سعيد النيادي سيف جائزة زايد الكبرى للهجن، بشوط الحول المفتوح، في أقوى وأهم أشواط الجائزة، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم، بعد أن تألقت بشكل لافت وبسطت سيطرتها التامة على مجريات الشوط منذ البداية وحتى عبورها خط النهاية، وقطعت مسافة الشوط البالغة 6 كلم في زمن قدره 8:55:3 دقيقة، مسجلة أفضل توقيت زمني في ختام الجائزة، وبفارق نحو 3 ثوان عن «مصيحة» بشعار مانع علي حماد الشامسي التي جاءت في المركز الثاني، وأهدت مالكها 2.5 مليون درهم، بينما حلت «الذيبة» من هجن السيلية في المركز الثالث، وأهدت الشعار الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف مليون درهم.

وجاءت منافسات اليوم الختامي على قدر التوقعات، وشهدت منافسة قوية بين أغلب الشعارات القوية، خلال أشواط الرموز الثمانية لسن الحول والزمول.

وتواصل تألق شعار مانع علي حماد الشامسي اللافت خلال النسخة الحالية من الجائزة، بعدما توج ببندقية الزمول المفتوح وجائزته المالية وقدرها مليون ونصف مليون درهم بعد فوز «الجهضم» المستحق بالمركز الأول بتوقيت زمني قدره 9:04:5 دقيقة، وبفارق ثانية عن «ملفت» لمنصور سعيد الأحبابي الذي جاء ثانياً، فيما أنهى الشوط في المركز الثالث «سديم» لحمد راشد غدير الكتبي بتوقيت 9:10:0 دقيقة.

وأهدت «اليازي» شعار خليفة سلطان بالرشيد السويدي خنجر الحول في شوط المحليات، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليونين درهم، بعد أن خطفت المركز الأول بتوقيت زمني قدره 9:02:3 دقيقة، بعد منافسة قوية مع «الوسمية» لسعيد منانة غدير الكتبي التي حلت ثانية بتوقيت 9:03:2 دقيقة، أما المركز الثالث فكان من نصيب «لفحة» لحمد نهيان سالم العامري.

وذهب الرمز الرابع في ختام الجائزة إلى «غازي» الذي أهدى مالكه حمد سيف نعيف العامري شداد الزمول المحليات إلى جانب مليون درهم، بعدما خطف الصدارة في الـ200 متر الأخيرة، مسجلاً زمناً قدره 9:03:9 دقيقة، متفوقاً على «الشملي» و«مربان» بشعار مانع علي حماد الشامسي الذي نافس بقوة على الناموس والرموز.

وفي أشواط فئة الإنتاج، نجحت «العاصمة» بشعار عبيد بالحلوس ذيبان العامري في إهداء مالكها خنجر الحول المحليات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، إذ قطعت مسافة الشوط في 9:06:8 دقيقة، وأنهت الشوط بفارق كبير عن «عالية» لسهيل غريب راشد الكتبي التي حلت ثانية بتوقيت 9:10:1 دقيقة، وأهدت مالكها جائزة المركز الثاني وقدرها 800 ألف درهم، فيما حلت ثالثة «هقاوي» لسعيد راشد غدير الكتبي.

وحصد شعار محمد سلطان مرخان الكتبي رمزين في اليوم الأخير للحول والزمول، بعدما فاز «كفو» و«نجود» ببندقية وخنجر الحول والزمول المحليات والمهجنات لفئة الإنتاج، إذ تصدر «كفو» شوط الزمول المحليات، وأهدى الشعار مليون درهم بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:10:7 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«شاهين» لسيف مصبح مطر الخييلي، وفي المركز الثالث جاء «ممتع» لأحمد محمد العضيلي العامري.

أما «نجود» فقد استطاعت أن تحسم شوط الحول المهجنات لمصلحتها مسجلة ثاني أفضل توقيت زمني في 8:56:7 دقيقة،، بفارق مريح عن «سلطانة» بشعار سالم سعيد منانة الكتبي التي جاءت في المركز الثاني بتوقيت 9:59:9 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «هملولة» بشعار سهيل سعيد الخييلي.

وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الفائزين بالرموز الغالية عقب ختام المنافسات، وسط حضور كبير من ملاك ومحبي الهجن.



«معاند» يحسم لقب المهجنات

شهد شوط الزمول المهجنات فئة الإنتاج فوز «معاند» بشعار محمد مسلم قنزول العامري الذي قدم أداء مميزاً، وخطف رمز الشداد وجائزة الشوط المالية وقدرها مليون درهم، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 9:59:9 دقيقة، بينما حل في المركز الثاني «هجام» لعبد الله ناصر الكتبي، وفي المركز الثالث جاء «ملهم» منصور مبارك.

البرطماني: شعار النيادي نجم الختام وبن مرخان يتصدر المشهد

يرى سعيد عامر البرطماني، محلل سباقات الهجن، أن شعار حميد بن سعيد النيادي نجم الختام، بينما منح نجومية جائزة زايد الكبرى إلى شعار محمد سلطان بن مرخان الكتبي الذي حصد خلال الحدث 6 رموز ليتصدر المشهد.

وقال البرطماني: الختام جاء رائعاً جداً، وعنوانه شعار حميد بن سعيد النيادي الذي يخطف ذروة السنام سيف المهرجان من خلال «غناضة»، التي حصلت على السيف بأداء قوي متميز، وبانفراد تام عن بقية المنافسين، بينما عاود شعار بن مرخان الكرة في اليوم الأخير، وظفر برمزين ليرفع رصيده إلى 6 رموز في المهرجان، وفيما أضاف شعار مانع بن علي بن حماد الشامسي رمزاً جديداً في الختام، ليكون حصاده 4 رموز.

وأضاف: المجمل العام شعار بن مرخان يعتبر نجم المهرجان، بينما يعد شعار النيادي نجم الختام، ومثلما هو متوقع في هذا العام، تم تسجيل توقيتات أفضل عن العام الماضي، وكان الأداء الفني قوياً والأداء سريعاً، وفي نهاية المطاف الشعارات الكبيرة سيطرت على الناموس، وهنا لا بد من الإشارة إلى تألق «معاند» لمالكه بن قنزول، وظهوره بمستوى متميز العام الماضي الذي حصل فيه على رمز الثنايا، وهذا العام حصل على رمز الزمول.

«غادة» تتصدر «الصباحية» و«ظن» تحقق أفضل توقيت

تصدرت «غادة» لأحمد مبارك رغش الشامسي، أول أشواط الفترة الصباحية للحول والزمول التي أقيمت على مدار 10 أشواط، وقطعت مسافة الـ6 كيلومترات في زمن قدره 9:24:2 دقيقة، وفازت «بغداد» لسعيد مظفر محمد خموشة العامري، في الشوط الثاني للحول، بتوقيت زمني قدره 9:23:7 دقيقة.

وانتزع «شاهين» لحمد سالم حمد يطبع العامري، المركز الأول في الشوط الثالث للزمول بتوقيت زمني قدره 9:35:1 دقيقة، وكسب «مخوف» لعبدالله محمد علي حمودة الكتبي، ناموس الشوط الرابع للزمول بتوقيت قدره 9:24:3 دقيقة، وسيطر شعار محمد سلطام مطر مرخان الكتبي على الأشواط من الخامس حتى السابع، عبر «آمال» التي حلت أولاً بتوقيت زمني قدره 9:22:0 دقيقة، و«ظن» التي كانت أول الواصلات إلى خط النهاية بتوقيت زمني قدره 9:13:4 دقيقة، «أفضل توقيت»، و«وسام»، التي حازت ناموس الحول، وحققت المركز الأول للشوط السابع بتوقيت زمني قدره 9:22:2 دقيقة.

وخطفت «مزنة» لناصر يوعان خلفان الشامسي، ناموس الشوط الثامن للحول، وحصدت المركز الأول بتوقيت زمني قدره 9:28:6 دقيقة، وحقق «شاهين» لعلي خلفان الشاوي الغفلي، ناموس الشوط التاسع للزمول، وسجل 9:28:8 دقيقة، وفي عاشر الأشواط تألق «ملفت» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي، وحاز ناموس الشوط، بتوقيت زمني قدره 9:26:5 دقيقة.