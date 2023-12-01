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الرياضة

السعودية تستضيف «مجمعة النخبة»

السعودية تستضيف «مجمعة النخبة»
2 ديسمبر 2023 02:38

معتز الشامي (دبي)

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تستضيف السعودية الأدوار النهائية لأول نسختين من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 و2025-2026، بمشاركة 24 فريقاً، بداية من الموسم المقبل، بنظام الذهاب والإياب في المجموعات، ودور الـ16، قبل أن تتحول إلى نظام البطولة «المجمعة» بداية من ربع النهائي إلى النهائي، وتشهد الدمج بين أندية الشرق والغرب من ربع النهائي في البطولة «المجمعة» ذاتها، وتحدد موعد إقامة تلك الأدوار في النسخة الأولى من 25 أبريل إلى 4 مايو 2025.
وفيما يتعلق بالجوائز المالية للبطولة، يحصل البطل في بطولة النخبة على 12 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 6 ملايين دولار، وتضاعفت المكافآت ثلاث مرات مقارنة بالقيمة المالية للنسخة الحالية من البطولة، والتي يحصل البطل فيها على 4 ملايين دولار، والوصيف على مليونين فقط.

دوري أبطال آسيا
السعودية
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