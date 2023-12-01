الهلال يستعرض بـ«ثلاثية» في «ديربي الرياض»

الرياض (د ب أ)

حسم الهلال الفوز بديربي الرياض أمام ضيفه النصر 3 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم «الجمعة»، في الجولة الخامسة عشرة، من الدوري السعودي لكرة القدم.

وفشل لاعبو الهلال والنصر في استغلال الفرص كافة التي أتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل الهلال هدف التقدم عن طريق سيرجي سافيتش في الدقيقة 64، وألغى الحكم هدفاً لكريستيانو رونالدو، لاعب النصر، في الدقيقة 73، ثم سجل الهلال الهدف الثاني عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له والثالث للهلال. وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد علي البليهي، لاعب الهلال.

وعزز الهلال صدارته للدوري، حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام النصر، الذي توقف رصيده عند 34 نقطة في المركز الثاني. وبهذا الفوز حافظ الهلال على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققاً انتصاره الثالث عشر في الدوري، مقابل التعادل في مباراتين.

في المقابل، أصبحت هذه الخسارة، هي الثالثة للنصر في الدوري، مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراة.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين، ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض، حيث بادر الهلال بشن هجمة خطيرة على النصر في الدقيقة الثالثة، عندما وصلت الكرة إلى ألكسندر ميتروفيتش في الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء النصر، ليسدد كرة أرضية قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر. وفي الدقيقة التالية، أهدر سالم الدوسري فرصة تسجيل هدف التقدم، عندما وصلت الكرة إليه داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية لكنها علت العارضة، وفي الدقيقة السابعة كاد الهلال أن يفتتح التسجيل، عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن، حاول نواف العقيدي حارس النصر إمساكها، لكنها سقطت من يديه لترتد إلى الدوسري خارج منطقة الجزاء، لكنه أطاح بالكرة بعيداً عن المرمى الخالي.

بعدها استحوذ النصر نسبياً على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات على مرمى الهلال، بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع الهلال لوسط ملعبه، واعتمد على شن الهجمات المرتدة. وجاءت أولى المحاولات الخطيرة للنصر في الدقيقة التاسعة، عندما تسلم أندرسون تاليسكا الكرة على صدره داخل منطقة الهلال، ليراوغ محمد البريك، ثم أصبح في مواجهة ياسين بونو، حارس الهلال، الذي خرج من مرماه لإبعاد الكرة، ليلعب تاليسكا الكرة من فوق الحارس لكن كرته علت العارضة.

وكاد الهلال أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 14، عندما أخطأ نواف العقيدي حارس النصر في تمرير الكرة، لتصل إلى ميشي دي أوليفيرا داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بشكل مباشر، ولكن العقيدي أمسك بالكرة.

وأهدر النصر فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22، عندما تسلم رونالدو الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها بونو ببراعة.

بعدها أصبح اللعب سجالاً بين الفريقين، ولكن من دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضاً التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض النصر سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية، بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع الهلال لوسط ملعبه، واعتمد على شن الهجمات المرتدة، وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ومع ذلك لم تشهد الدقائق الأولى من الشوط أي محاولات خطيرة على المرميين، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت تخلى الهلال عن حذره الدفاعي، وبادل النصر للهجمات، بحثاً عن تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 63 كاد الهلال أن يفتتح التسجيل، عندما توغل سالم الدوسري بالكرة من الناحية اليسرى، وسدد كرة أرضية تصدى لها الحارس نواف العقيدي.

وفي الدقيقة 64 سجل الهلال هدف التقدم، عندما مرر سعود كريري كرة عرضية من الجانب الأيمن، ارتقى إليها سيرجي سافيتش، وقابلها بضربة رأس قوية عانقت الشباك.

وفي الدقيقة 68 كاد النصر أن يعادل النتيجة، عندما لعبت تمريرة إلى رونالدو كرة داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة مباشرة، لكن كرته اصطدمت بالشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 73 سجل النصر هدفاً ألغاه الحكم، عندما مرر ساديو ماني كرة عرضية من الجانب الأيمن، قابلها رونالدو بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل رونالدو.

كثف النصر من محاولاته الهجومية، لتسجيل هدف التعادل، ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم، من جانب لاعبي الهلال، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، عندما لعبت ركلة ركنية على داخل منطقة جزاء النصر، ارتقى إليها ألكسندر ميتروفيتش وقابلها بضربة رأس قوية، لتعانق الكرة الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل الهلال الهدف الثالث، عندما مرر سيرجي سافيتش الكرة، لتصل إلى ميتروفيتش المتمركز يمين منطقة الجزاء، ليتلاعب بمدافعي النصر، قبل أن يسدد كرة أرضية عانقت الشباك.

بعدها بدقيقة حصل علي البليهي مدافع الهلال على البطاقة الحمراء، ليكمل الفريق الوقت المتبقي من المباراة بعشرة لاعبين.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، بفوز الهلال بثلاثة أهداف نظيفة.