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الرياضة

«السيدة العجوز» يقبض على القمة بـ «هدف قاتل»

«السيدة العجوز» يقبض على القمة بـ «هدف قاتل»
2 ديسمبر 2023 08:50

 
منزا (أ ف ب) 

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أنهى يوفنتوس سجل مونزا الخالي من الهزائم على أرضه في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بفوزه عليه 2-1، ليقفز مؤقتاً إلى الصدارة على حساب الإنتر في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشرة.
وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الإنتر الذي يحلّ الأحد ضيفاً على نابولي حامل اللقب.
وبعدما أهدر الصربي دوشان فلاهوفيتش ضربة جزاء في الدقيقة 11، افتتح الفرنسي أدريان رابيو التسجيل لـ «السيدة العجوز»، بعدما تابع برأسه ركلة ركنية في المرمى «12».
وظنّ مونزا أنه نجا من الخسارة، عندما أدرك التعادل في الدقيقة 91، عبر الأرجنتيني فالنتين كاربوني، لكن فيديريكو جاتي منح يوفنتوس انتصاراً قاتلاً في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن الضائع، وبالتالي، بقي مونزا في المركز العاشر في ترتيب «الكالشيو» مع 18 نقطة.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
يوفنتوس
إنتر ميلان
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