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الرياضة

ميسي يحدد موقفه من «مونديال 2026»

ميسي يحدد موقفه من «مونديال 2026»
2 ديسمبر 2023 09:07

بوينس آيرس (رويترز)

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لا يفكر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في مستقبله الدولي، بعد كأس كوبا أميركا لكرة القدم العام المقبل، حيث يحاول قيادة بلاده للدفاع عن لقبها القاري في البطولة المقامة في الولايات المتحدة.
وقال اللاعب «36 عاماً» في وقت سابق هذا العام، إن كأس العالم 2022 في قطر، حين قاد الأرجنتين إلى لقبها الثالث ستكون الأخيرة له.
ورغم معرفته بأنه لن يكون في حالته البدنية المثالية في كأس العالم 2026، فإنه لا يستبعد حالياً اللعب في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ يستمتع بأفضل أوقاته مع الأرجنتين.
وقال ميسي لشبكة «ئي.إس.بي.إن»: طالما أشعر أنني بحالة جيدة، وأنني قادر على الاستمرار في تقديم الأداء، سأفعل ذلك «مواصلة اللعب مع الأرجنتين»، كل ما أفكر فيه اليوم هو الوصول إلى كوبا أميركا، وأن أكون قادراً على خوض البطولة، وبعد ذلك سيحدد الوقت ما إذا كنت سأشارك في كأس العالم أم لا، سأكون في عمر «39 عاماً» الذي لا يسمح لي عادة باللعب في كأس العالم، وبدا أنني كنت سأعتزل بعد كأس العالم 2022، الآن أريد أن أكون مع الفريق أكثر من أي وقت مضى، نحن نمر بلحظة استثنائية، وأريد أن أستمتع بها على أكمل وجه، من دون التفكير في العامين أو الثلاثة القادمين، وهي فترة كبيرة في كرة القدم».
ويحتفظ الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات بذكريات مريرة لآخر مرة أقيمت فيها كأس كوبا أميركا على الأراضي الأميركية في النسخة المئوية لعام 2016، حيث وصلت الأرجنتين إلى النهائي، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام تشيلي.
كان هذا النهائي الثالث على التوالي الذي تخسره الأرجنتين مع ميسي قائداً، بعد كأس العالم 2014، وكوبا أمريكا 2015، قبل أن يقود بلاده للفوز باللقب القاري في 2021.
بعد ذلك فازت الأرجنتين بكأس الأبطال 2022 على حساب إيطاليا، قبل أن تتغلب على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم العام الماضي.
وأضاف ميسي «ربما نقدم أداءً جيداً في كوبا أمريكا، ويسير كل شيء على ما يرام بالنسبة لي للاستمرار، ربما لا، الأمر صعب، وكوني بطلاً للعالم جعلني أشعر براحة نفسية، لأنني أعرف أنه في عملي يمكنني تحقيق كل شيء».
وتشارك ستة فرق من منطقة الكونكاكاف في كوبا أميركا ضيوفاً، بما فيها الولايات المتحدة والمكسيك، وتعرف الأرجنتين منافسيها عند إجراء القرعة في السابع من ديسمبر.

الأرجنتين
ليونيل ميسي
كأس العالم
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