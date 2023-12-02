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الرياضة

ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر

ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
2 ديسمبر 2023 09:20

الرياض (د ب أ)

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أشاد النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، بالأجواء الجماهيرية الرائعة التي عاشها الفريق في مباراة «ديربي الرياض»، والتي حسمها فريقه لمصلحته 3 - صفر، ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل ميتروفيتش هدفين للهلال في الدقيقتين 89، والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني في شباك النصر.
وقال ميتروفيتش في تصريحات عقب المباراة، إن الأجواء الجماهيرية كانت رائعة، مشيراً إلى سعادته الكبيرة بالفوز بثلاثية.
وأضاف ميتروفيتش أن المباراة كانت قوية من الطرفين، عطفاً على ما يمتلكه كل فريق من كتيبة من النجوم، مشيراً إلى أن فريقه تمكن من حسم اللقاء عن جدارة.
وأوضح أنه كان يتمنى تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك»، ولكن الحظ لم يحالفه في الدقائق الأخيرة من المباراة.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة.   

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