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الرياضة

تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!

تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
2 ديسمبر 2023 09:25

الرياض (د ب أ)

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 أعرب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، عن ثقته في قدرة فريقه على العودة، ومواصلة المشوار في الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك رغم الخسارة أمام الهلال صفر-3، ضمن «الجولة 15» من المسابقة.
وقال تاليسكا، في تصريحات عقب اللقاء: «كانت مباراة جيدة عدا النتيجة التي كانت صعبة، كان ينقصنا اللمسة الأخيرة فقط، في المقابل فإن الفريق المنافس استغل الفرص التي سنحت له».
وأضاف: «علينا مواصلة العمل، ولن نتأثر بهذه الخسارة، نملك الخبرة التي تدفعنا لتجاوز هذه الهزيمة والمضي قدماً».
وأكد تاليسكا أن الدوري لم ينته بعد، حيث لا تزال هناك الكثير من المباريات التي يمكن أن ينجح النصر من خلالها في العودة، معرباً عن ثقته في مواصلة المشوار حتى التتويج باللقب.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يتصدر الهلال الترتيب برصيد 41 نقطة.  

السعودية
الدوري السعودي
الهلال
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