مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية النقاب عن أن ريال مدريد، لم يصرف النظر عن صفقة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على عكس ما تردد في الصحافة الإسبانية خلال الأسابيع الأخيرة، وإنه ما زال متمسكاً بفكرة التعاقد معه، رغم البيان الرسمي الذي أصدره «الميرنجي» في بداية نوفمبر الماضي، والذي ينكر فيه وجود أي مفاوضات مع بطل العالم المُتوج بـ «مونديال 2018».

وقالت الصحيفة إن هذا البيان كان بمثابة «إعلان استراتيجي» هدفه تجنب اتهام «الملكي» بخرق لوائح «الفيفا»، إذا ما ثبت دخوله في مفاوضات مع اللاعب قبل يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن «الريال» يجهز خطة محددة تستهدف تقديم عرض لمبابي، لأنه في هذه الحالة يرحل مجاناً بنهاية الموسم، وإن تنفيذ الخطة يبدأ في الربع الأول من عام 2024، حتى يتسنى وصول مبابي سريعاً، بمجرد انتهاء عقده مع «الباريسي» في صيف العام نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض سيكون شبيهاً بالعرض الذي قدمه «الريال» إلى بروسيا دورتموند، من أجل ضم النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، وإذا كان «الملكي» ما زال يرغب بشدة في ضم «كابتن» منتخب «الديوك»، فإنها ليست فكرة مسيطرة على تفكير إدارة «الميرنجي»، ويمكن الاستغناء عنها تماماً، لأن «الريال» لكونه نادياً كبيراً يرفض التعرض لـ «ألاعيب» جديدة من اللاعب، ويمكنه الاعتماد على وصول المهاجم البرازيلي إندريك في الصيف المقبل، بعد أن يتم 18عاماً، لكي ينضم إلى مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وحتى الآن لم يصدر عن هداف كأس العالم الأخيرة، أي فعل أو تصرف أو حديث يتعلق بمستقبله، في أي من تصريحاته أو مؤتمراته الصحفية، سواء مع ناديه أومنتخب بلاده، وإنما تنصب كل تصريحاته على حقيقة أنه سعيد بالعودة للعب مع فريقه، بعد صيف مضطرب عانى فيه الكثير بسبب استبعاده من الجولة الآسيوية للفريق قبل بداية الموسم، ثم استبعاده من التدريبات الجماعية مع بقية اللاعبين، ووصول الأمر إلى حد مطالبة البعض داخل النادي بـ «تجميده»، لولا حاجة الإسباني لويس إنريكي المدير الفني إلى جهوده، بعد أن حقق الفريق نتيجة سلبية في أولى مباريات الدوري الفرنسي.