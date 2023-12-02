«يبرهن» يمنح ميثاء السويدي «الفوز الأول» في «مضمار العين»



عصام السيد (العين)



حققت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، «ثنائية» لافتة، في الحفل الرابع لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الذي تألف من 7 سباقات للخيول العربية، والمهجنة الأصيلة، برعاية رعاة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبلغ مجموع جوائزه 810 آلاف درهم.

وتوج «زاجر الوثبة» للوثبة للسباقات، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة ريان كوراتولو، بطلاً في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، على لقب شعبية الروضة البالغ جائزته 150 ألف درهم، برعاية مبادلة، ومسجلاً زمناً 2:19:61 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر «فارس» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، على لقب كأس القوائم البالغ جائزته 200 ألف درهم، برعاية دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وسجل زمناً 2:04:04 دقيقة.

ومنح «ايه اف يبرهن» لناصر عسكر، وقيادة قيس البوسعيدي «ثنائية»، أول فوز للمدربة الإماراتية ميثاء السويدي، والذي جاء في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، على لقب المرخانية، البالغ جائزته 150 ألف درهم برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وسجل البطل زمناً 1:05:44 دقيقة.

وتفوق «تاج العز» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي ببراعة، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب الخبيصي البالغ جائزته 100 ألف درهم، برعاية أريج الاميرات، وسجل البطل 1:51:52 دقيقة.

وخطف الجواد «جاكار بي ار» لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة الفارس العماني قيس البوسعيدي، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب المويجعي البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية المسعود للسيارات نيسان، ومسجلاً 1:38:53 دقيقة.

ومنح الجواد «أهازيج» لسيف عشير المزروعي «الثنائية» للمدرب أبوبكر داود، حين انتزع جائزة الشوط السادس لمسافة 1000 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية الوطنية للأعلاف، وسجل البطل 1:06:78 دقيقة.

قدمت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التهنئة لقيادة الإمارات وشعبها والمقيمين بها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، وعبرت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه يوم سباقات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتألف من 7 أشواط، برعاية رعاة المهرجان، والذي يتضمن جوائز قيمة عدة، وامتدحت الحضور الجماهيري الحاشد من عشاق سباقات الخيول العربية، وأكدت اكتمال الاستعدادات لسباق جوهرة تاج زايد المقرر بمضمار أبوظبي، مشيرة إلى أن قرية الإمارات العالمية للقدرة استضافت كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للقدرة للسيدات.

بدورها، أكدت ماري سيسيلي، رئيس الوفد الفرنسي، أنهم جاؤوا ضمن وفد يتكون من 10 شركات فرنسية، لحضور الملتقي العالمي لخيول السباق العربية، مشيدة بيوم سباقات المهرجان في مضمار العين، والحضور الجماهيري الحاشد، وأوضحت أنهم حضروا كذلك كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات للقدرة، وبصدد حضور الليلة الكبيرة وعرس الخيول العربية، وأبرزها جوهرة تاج زايد.

شهد السباق وتوج الفائزين، محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، المشرف العام على مضمار نادي العين للسباق، وعبد الله المرر رئيس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإبراهيم الحوسني من مبادلة، وسعيد المهيري من مجلس أبوظبي الرياضي، واليازية سعيد من «طيران الإمارات»، وخلود النعيمي من الوطنية للأعلاف، وعلي الملا من أريج الأميرات، وشهد حفل السباق جمهور غفير من محبي وعشاق سباقات الخيول.