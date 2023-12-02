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الرياضة

قائدي.. «النمر» المتوهج بـ44%

قائدي.. «النمر» المتوهج بـ44%
2 ديسمبر 2023 11:30

 
سلطان آل علي (دبي) 


تفوق اتحاد كلباء على فريق الإمارات 4-2، في مباراة شهدت استعراضاً متميزاً من «النمور»، خاصة مهدي قائدي الذي كان وراء كل الأهداف الأربعة، ويعد الفوز هو الثالث لـ «فرقة» فرهاد مجيدي هذا الموسم، والذي به يصل «النمور» إلى 11 نقطة.
وقدّم مهدي قائدي أداءً مثالياً في اللقاء، حيث سجل هدفين في أقل من 15 دقيقة، ليضع اتحاد كلباء في المقدمة بأريحية، وتسبب في ضربتي جزاء ساعدت «النمور» في تعزيز نتيجة اللقاء، والوصول إلى 4 أهداف في مرمى «الصقور».
وأصبح قائدي ثاني هدافي الدوري برصيد 6 أهداف، متساوياً مع كايو من الشارقة وليما من الوصل، كما أنه أسهم بـ7 أهداف إجمالاً، ولا يتفوق عليه إلا لابا كودجو وفابيو ليما وخيمنيز بـ8 مساهمات لكل منهم، وتمثّل مساهمات قائدي 44% من أهداف اتحاد كلباء هذا الموسم، ويعد مهدي أكثر لاعبي الدوري اكتساباً لضربات الجزاء بركلتين، متساوياً مع وليد أزارو مهاجم عجمان.
ووصل «المتوهج» قائدي إلى هدفه العاشر في «دوري المحترفين»، مع شباب الأهلي «موسم 2021-2022» واتحاد كلباء في هذا الموسم، وبلغت مساهماته 14 مساهمة «سجل 10 وصنع 4» خلال 31 مباراة. 

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والجدير بالذكر أنّ مهدي خلال 9 مباريات فقط أسهم بـ7 أهداف، وهو الرقم نفسه الذي حققه مع شباب الأهلي، ولكن خلال 22 مباراة، وإذا ما أردنا مقارنة الأرقام مع الدقائق التي لعبها قائدي، نجد أنّه خاض ما يعادل 22 مباراة كاملة، ويُسهم بهدف كل 138 دقيقة في «دورينا».

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
الإمارات
شباب الأهلي
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