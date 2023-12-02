«أجرد عذبه» و«بركة».. صراع العمالقة في تحدي «جوهرة التاج»



محمد حسن (أبوظبي)



يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية، في الساعة السادسة والنصف مساء الأحد، النسخة التاسعة لسباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، البالغة جائزته 5 ملايين درهم، ويأتي في ختام «النسخة 15» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتشمل السباقات السبعة في الحفل الرفيع، البالغ جوائزه 6.380.000 درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أيضاً سباقي كأس الشيخ زايد بن سلطان، بشقيه للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وسباقي تكافؤ وشروط على لقب مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى كأس الوثبة ستاليونز.

وتخوض خيول الإمارات التحدي لاستعادة اللقب من جديد، خلال السباق الذي يُقام في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر للفئة الأولى، ويبرز بقوة بطل التحضيري ووصيف دبي كحيلة كلاسيك الأخيرة الجواد «بركة» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، بجانب المتألق «أجرد عذبه» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، كما تمثل ياس للسباقات أيضاً المهرة «إيلاف» بإشراف إيريك لمارتينل، وقيادة اوسكار شافيز، فيما يسعى النجم «حميم» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة أدري دي فريز صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية، لتحقيق اللقب الغالي، ومن الخيول المحلية المتحدية «مجيب» لإسطبلات الأصايل، بإشراف دينس أوبرايان وقيادة ريتشارد مولن، و«آر بي كينج ميكر» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو.

أما الخيول الدولية التي تُمني النفس بالحصول على اللقب، يقف في مقدمتها «حامل لقب» النسخة الماضية «فيرست كلاس»، للمالك آلان كريشنر وديبورا ميهالوف، بإشراف دوج واتسون، وقيادة بات دوبس، الذي يسعى لأن يصبح أول جواد ينال اللقب مرتين.

وتضم قائمة المنافسة مجموعة قوية من الخيول الدولية الأخرى، أبرزها الثلاثي «عابس» لوذنان للسباقات، الفائز في آخر 6 سباقات، بجانب «تشيزا» لعبد الله العطية، الفائز أيضاً بسباقات عدة في فرنسا و«نور الموري» للشقب ريسنج غير المهزومة في آخر 4 مشاركات، ويمثل الخيول السعودية ثنائي عذبه للسباقات، «متباهي عذبه»، و«ذخيرة الشحانية».

ويجتذب كأس الشيخ زايد بن سلطان للخيول العربية في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر لـ «الفئة الثالثة»، مجموعة قوية، يبرز منها «ايه اف الوجل» لخالد النابودة الفائز بمضمار أبوظبي 4 مرات، بجانب «حراب» للوثبة للسباقات الفائز بلقب بطولة الإمارات بذات المضمار الموسم الماضي، ومن الخيول المتحدية «أونلي سموك» لإسطبلات العجبان، و«بالعزم» بشعار الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، و«بهوان» لمنصور الشامسي الفائز في آخر مشاركة.

ويشهد الشوط السابع والأخير سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر، مشاركة 16 خيلاً «قوائم»، ويتوقع ان يقود المنافسة بطل النسخة الماضية «ساند دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الذي يشارك للمرة الأولى هذا الموسم، وينافس أيضاً بقوة النجم «ويسترن رايتر» لعذبه للسباقات، حامل لقب كأس رئيس الدولة للفئة الأولى، كما يتوقع أن ينافس «السلط» لشادويل، بجانب «كاونت روستوف» لمحمد السبوسي.

وتبرز بقوة في الشوط الثالث للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر «شروط» على لقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الفرس «جزيلة» لخلفان القبيسي، صاحبة الأداء القوي بمضمار العين، وهناك «زعفرانة» لناصر عسكر، بجانب «أوبتميزم» لإسطبلات العجبان التي تأمل في مواصلة الانتصارات.

ويستهل الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، بمشاركة 16 خيلاً يبرز منها «ايه اف الزاهي» لخالد النابودة الفائز بهذا السباق ختام الموسم الماضي، بينما يسعى للفوز القوي «الليث» للرحماني للسباقات الوصيف في آخر مشاركة، بجانب «إي اس جنجال» لسيف عشير المزروعي.

أما ثاني الأشواط، فيشهد سباق مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية لمسافة 1600 متر، ويسعى «اتش ام الشاهين» للإسطبلات الوطنية، لتكرار الفوز الرائع الذي سجله بذات المضمار في مستهل الموسم، لكن يواجه هذه المرة المتألق «ساري» لياس للسباقات، الذي يسعى أيضاً لفوزه الثاني في أول مشاركة له بمضمار العاصمة، ولا يمكن تجاهل غير المهزومة «اتش ايه سحابة» لحمد المرر.

وتحتشد نخبة قوية في الشوط السادس على لقب سباق مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية لمسافة 2200 متر «تكافؤ»، بمشاركة 14 خيلاً يبرز منها «متقدم» للخيالة السلطانية العمانية، الفائز في آخر مشاركة له بمضمار أبوظبي، وينافس أيضاً «ايه اف معلمي» لسالم المرر وهو أيضا له نتائج جيدة بمضمار أبوظبي، ويشارك للمرة الأولى بالدولة «ريبال عذبه» لعذبه للسباقات، وهو غير مهزوم خلال أربع مشاركات.

3 سيارات جوائز للجمهور ومسابقة لأجمل زي

أبوظبي (الاتحاد)

تم تخصيص 3 سيارات للجمهور خلال سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يتم السحب عليها مباشرة، كما تقوم إدارة المهرجان بتنظيم مسابقة أفضل إطلالة للسيدات، إلى جانب أجمل زي تراثي إماراتي، تحت عنوان «جوهرة الليلة»، وتم تخصيص هدايا قيمة مقدمة من مبادلة، ومجموعة عطور أريج الأميرات، والمصممة العالمية منال عجاج، ومصمم القبعات العالمي رافال زلينسكي.