«الأرقام السلبية» تطارد «البرتقالي» في داره!



رضا سليم (دبي)



واصل عجمان تسجيل الأرقام السلبية في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما فشل في حصد الفوز الأول باستاد راشد بن سعيد هذا الموسم، وأهدر فرصة التفوق على حتا في الثواني الأخيرة، حيث كان متقدماً بهدف قبل صافرة النهاية، والتي احتسب فيها الحكم ضربة جزاء، بعد 7 دقائق من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل منها جمال معروف هدف التعادل، كما أهدر «البرتقالي» فرصة التقدم في جدول الترتيب، والابتعاد عن مراكز القاع، خاصة أن فرق المراكز الأخيرة خسرت باستثناء حتا.

لعب عجمان 4 مباريات بملعبه في الدوري، وخسر أمام شباب الأهلي 0-3 في الجولة الأولى، واتحاد كلباء 3-5، في الجولة الرابعة، والوحدة بهدف، في الجولة السابعة، وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تعادل مع النصر 2-2، أي أن الفريق لم يتذوق طعم الفوز على ملعبه في كل البطولات، كما أنه لم يحافظ على شباكه في أي مباراة حتى الآن.

ويعد «البركان» الدفاع الأضعف، وتلقت شباكه 23 هدفاً، متساوياً مع الإمارات الذي لحق به، عقب الخسارة أمام اتحاد كلباء 2-4، كما أن الفريق لم يحرز إلا 12 هدفاً في 9 جولات.

وجمع المدرب الروماني إيسايلا 6 نقاط من أصل 7 نقاط للفريق حتى الآن، بعد التعادل أمام الوصل والبطائح وحتا، والفوز على خورفكان، ورغم أنها بداية جيدة للمدرب، إلا أن إهدار النقاط له تأثير سلبي على مسيرة «البرتقالي»، خاصة أنه يواجه الجزيرة والنصر والشارقة، قبل أن يتوقف الدوري، بسبب مشاركة المنتخب في كأس آسيا بالدوحة، ولو خسر المباريات الثلاث ربما يعود مجدداً إلى المراكز الأخيرة في الترتيب.