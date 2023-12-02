الأحد 3 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأرقام السلبية» تطارد «البرتقالي» في داره!

«الأرقام السلبية» تطارد «البرتقالي» في داره!
2 ديسمبر 2023 11:08

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
أزارو يغيب شهراً عن «البرتقالي»
«رباعيات الإمبراطور» تعزف «لحن القمة» بـ «الانطلاقة الأفضل»


واصل عجمان تسجيل الأرقام السلبية في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما فشل في حصد الفوز الأول باستاد راشد بن سعيد هذا الموسم، وأهدر فرصة التفوق على حتا في الثواني الأخيرة، حيث كان متقدماً بهدف قبل صافرة النهاية، والتي احتسب فيها الحكم ضربة جزاء، بعد 7 دقائق من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل منها جمال معروف هدف التعادل، كما أهدر «البرتقالي» فرصة التقدم في جدول الترتيب، والابتعاد عن مراكز القاع، خاصة أن فرق المراكز الأخيرة خسرت باستثناء حتا. 
لعب عجمان 4 مباريات بملعبه في الدوري، وخسر أمام شباب الأهلي 0-3 في الجولة الأولى، واتحاد كلباء 3-5، في الجولة الرابعة، والوحدة بهدف، في الجولة السابعة، وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تعادل مع النصر 2-2، أي أن الفريق لم يتذوق طعم الفوز على ملعبه في كل البطولات، كما أنه لم يحافظ على شباكه في أي مباراة حتى الآن.
ويعد «البركان» الدفاع الأضعف، وتلقت شباكه 23 هدفاً، متساوياً مع الإمارات الذي لحق به، عقب الخسارة أمام اتحاد كلباء 2-4، كما أن الفريق لم يحرز إلا 12 هدفاً في 9 جولات.
وجمع المدرب الروماني إيسايلا 6 نقاط من أصل 7 نقاط للفريق حتى الآن، بعد التعادل أمام الوصل والبطائح وحتا، والفوز على خورفكان، ورغم أنها بداية جيدة للمدرب، إلا أن إهدار النقاط له تأثير سلبي على مسيرة «البرتقالي»، خاصة أنه يواجه الجزيرة والنصر والشارقة، قبل أن يتوقف الدوري، بسبب مشاركة المنتخب في كأس آسيا بالدوحة، ولو خسر المباريات الثلاث ربما يعود مجدداً إلى المراكز الأخيرة في الترتيب.

 

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
حتا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
اليوم 19:49
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
علوم الدار
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
اليوم 19:09
منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 18:06
توزيع مساعدات إغاثية إماراتية على أهالي قطاع غزة
علوم الدار
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع مساعدات إغاثية على أهالي قطاع غزة
اليوم 21:50
حاكم إقليم "لاناو ديل سور" يتفقد مكان التفجير
الأخبار العالمية
4 قتلى وعشرات الجرحى بتفجير قداس في الفلبين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©