الإمارات تستضيف كأس القارات للبولو 2026



بوينس آيرس (الاتحاد)



وافق الاتحاد الدولي للبولو على استضافة الإمارات لكأس العالم للقارات 2026، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وجاء القرار بالإجماع، بعدما تفوق ملف الإمارات على بقية ملفات الاتحادات الأخرى التي تقدمت بطلب الاستضافة، منها السعودية ونيجيريا، وتم عرض ملف الإمارات داخل الاجتماع الذي ترأسه بيدرو ديلار رئيس الاتحاد، ولاقى استحساناً كبيراً من الحضور، وعند الاقتراع وافق جميع الأعضاء على استضافة الإمارات للحدث.

وتلقى وفد الإمارات برئاسة سعيد بن دري نائب رئيس الاتحاد، وراشد الحمودي سكرتير أول سفارتنا في الأرجنتين، ووليد بن مرهون المدير الأول في مكتب فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة عضو الوفد، التهاني على الاستضافة.

وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو عن سعادته بفوز ملف الإمارات باستضافة وتنظيم الحدث العالمي، والذي يمثل قمة اللعبة، ويجمع أبرز نجوم العالم، واستضافة كأس القارات بمثابة لمحبي وعشاق اللعبة بالإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن الفوز نتاج جهود أبناء اللعبة، والجهود المخلصة التي بذلها الاتحاد، والذي حرص منذ توليه المسؤولية على العمل بروح الفريق الواحدة.

ووجه الحبتور الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، ممثلة في معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة دبي، لدعمهم وتعاونهم مع الاتحاد.

ووجه الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الداعم القوي للعبة، ونادي الحبتور للبولو والفروسية، ونادي دبي للفروسية والبولو، وعلي البواردي «نادي ديزرت بالم»، والوفد المكلف بالملف، بقيادة سعيد بن دري، الذين أسهموا في المكانة المرموقة عالمياً التي وصل إليها «بولو الإمارات».

وقال سعيد بن دري رئيس وفد ملف الإمارات: «سعادتنا لا توصف بنجاح الإمارات في استضافة أكبر حدث في تاريخ اللعبة، والنجاح يُحسب للجميع، سواء الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية، واتحاد البولو والأندية»،

ووجه ابن دري التهنئة إلى رجال سفارتنا بالأرجنتين الذين أحاطوا الوفد باهتمام ودعم كبيرين بتوجيهات السفير سعيد عبد الله القمزي، والمتابعة الشخصية والحضور لراشد الحمودي سكرتير أول السفارة، متمنياً أن يبدأ العمل للأعداد لهذه الاستضافة بنفس الروح والقوة التعاون من الجميع لرفع علم وأسم دولتنا الغالية في سماء العالم.

وأعرب راشد الحمودي عن سعادته بفوز الإمارات باستضافة كأس العالم للقارات 2026 للبولو، وقال: هذا ليس بغريب على اتحاداتنا وكوادرنا الوطنية الذين يبذلون الغالي والنفيس، في سبيل رفع اسم وعلم دواتنا الغالية، في جميع المحافل، مشيداً بجهود اتحاد البولو والوفد المكلف بالملف، والذي حرص على بذل كل ما في وسعه للفوز.

ووجه وليد بن مرهون عضو وفد ملف الفوز التهنئة إلى اتحاد البولو بالاستضافة، مشيراً إلى أن دائرة الاقتصاد والسياحة حرصت على دعم الوفد لإنجاح مهمته، وهذا ليس بجديد على أبناء الإمارات، معرباً عن سعادته بالفوز.