سيميوني أمام برشلونة وتشافي.. مهمة «كسر العقدة»!

مراد المصري (دبي)

ستكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم غدٍ الأحد في الدوري الإسباني، واحدة من أكثر المواجهات الملتهبة هذا الموسم، بالنظر إلى أنها ستشكل منعطفاً في حظوظ الفريقين للمنافسة على اللقب، إلى جانب المواجهة بين أسلوبي لعب مختلفين بين تشافي هيرنانديز مدرب «البلوجرانا» ودييجو سيميوني مدرب «الروخيبلانكوس».

ستكون هذه مباراة ممتعة من وجهة نظر تكتيكية، حيث إنهما مدربان لهما فلسفة كروية مختلفة تماماً، حيث يريد تشافي أن يحتفظ فريقه بالكرة، وأن يلعب كرة قدم هجومية، في حين أن سيميوني مستعد للتخلي عن الاستحواذ في حال اعتقد أن ذلك يمنح فريقه فرصة أفضل للفوز، لكنه أبدى مرونة في الأشهر الأخيرة بطابع أكثر هجومي، وهو ما يزيد من التكهنات حول المباراة المقبلة.

على الرغم أن سيميوني يتمتع بخبرة أكبر بكثير من تشافي كمدرب، لكنه لم يعرف سوى الخسارة في ثلاث مواجهات سابقة بينهما، حيث تفوق المدرب الكتالوني في لقاء مثير بنتيجة 4-2 في الموسم قبل الماضي، ومرتين 1-0 في الموسم الماضي.

كما أن سيميوني سيحاول كسر العقدة في زيارته إلى مدينة برشلونة، حيث لم يعرف الفوز أبداً هناك في مواجهات الدوري، علماً أن فريق العاصمة لم يعرف الفوز هناك منذ نحو 17 عاماً، عندما تفوق في ملعب منافسه الكتالوني في موسم 2005-2006، بفضل ساعد هدفان من فيرناندو توريس وهدف من ماكسي رودريجيز ليفوز 3-1.

وبالمجمل العام، فإن سجل تدريب سيميوني ضد برشلونة، هو 5 انتصارات، و11 تعادلاً، و18 خسارة في 34 مواجهة.