«الثلوج» تؤجل مباراة البايرن وأونيون برلين



ميونيخ (أ ف ب)

تأجلت مباراة بايرن ميونيخ، وضيفه أونيون برلين التي كانت مقرّرة «السبت» في المرحلة 13 من بطولة ألمانيا في كرة القدم، بسبب تساقط الثلوج بكثافة في مقاطعة بافاريا، بحسب ما أعلنت شركة النقل العام أم في جي.

وشرحت الشركة في موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت «ألغيت مباراة بايرن ميونيخ وأونيون برلين المقرّرة اليوم في فروتمانينج».

وأكّدت رابطة الدوري الألماني التأجيل، موضحة أن مالك ملعب أليانز أرينا «أغلق المنفذ المؤدي إلى الملعب، بسبب التساقط المستمر للثلوج».

وتساقطت ثلوج كثيفة ليل الجمعة-السبت على مدينة ميونيخ، وصلت سمكاتها إلى عشرات السنتيمترات.

وكتب البايرن في موقعه الرسمي «حتى لو كان ممكناً تجهيز أرضية ملعب أليانز أرينا لاحتضان المباراة، فإن مخاطر السلامة والوضع المروري حتمت الإلغاء، يشكّل تساقط الثلوج من سقف ملعب أليانز أرينا خطراً لا يُحصى على المتفرجين».

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن يان-كريستيان دريزن «نحن متأسفون لتأجيل المباراة، لكن سلامة مشجعينا ومشجعي أونيون برلين هي أولوية مطلقة».

ويحتل بايرن ميونيخ، حامل لقب «البوندسليجا» في الأعوام ال11 الماضية، المركز الثاني بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر المفاجأة لهذا الموسم.