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الرياضة

بونا سار ضحية «الرباط الصليبي»

بونا سار ضحية «الرباط الصليبي»
2 ديسمبر 2023 14:33

 
ميونيخ (أ ف ب) 

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خضع السنغالي بونا سار مدافع بايرن ميونيخ الألماني، لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، بحسب ما أعلن ناديه «البافاري»، ما يبعده عدّة أشهر عن الملاعب.
كتب النادي المتوّج بلقب الدوري الألماني في المواسم الـ11ـ الماضية «وقع بونا سار ضحية لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التمارين، خضع الظهير السنغالي لجراحة ناجحة ويغيب عدّة أشهر.
ووصل اللاعب «31 عاماً» إلى بافاريا مطلع أكتوبر 2020 من مرسيليا الفرنسي، ويمتد عقده مع بايرن حتى 30 يونيو 2024.
وفي ثلاثة مواسم ونصف الموسم مع «البايرن»، لم يخض إلا 33 مباراة مع وقت محدود في أرض الملعب.
عانى دوماً الإصابات «الرضفة، عضلات مقرّبة»، وخضع لجراحة بركبته اليسرى الموسم الماضي.
أحرز اللاعب الدولي المتوّج مع بلاده بكأس أمم أفريقيا 2022، لقب الدوري الألماني ثلاث مرات مع البايرن «بين 2021 و2023»، والكأس السوبر المحلية ومونديال الأندية 2021، وغاب عن مونديال 2022، ويغيب مجدداً عن كأس أمم أفريقيا مطلع 2024 في كوت ديفوار.

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