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الرياضة

كوزمين يضع خطة انتصار «الملك» على الفيصلي

كوزمين يضع خطة انتصار «الملك» على الفيصلي
2 ديسمبر 2023 16:00

علي معالي (دبي)
قبل أن تشُد بعثة الشارقة الرحال إلى الأردن للقاء الفيصلي على استاد عمان الدولي، المقرر مساء بعد غدٍ «الاثنين» في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، وضع الروماني كوزمين مدرب الفريق سنوات خبراته الكروية من أجل الفوز بهذه المباراة «الفيصلية» في تأهل «الملك» لدور الـ 16، والفريق الملكي هو من وضع نفسه في هذا الموقف الحرج، لإهداره كل فرص التألق من البداية حتى كانت المباراة الأخيرة ضد السد، والتي خسرها بهدفين.
ويؤدي الفريق اليوم تدريبه الأخير على ملعب المباراة غداً، بحضور جميع اللاعبين، حيث حرص كوزمين على اصطحاب كل عناصره وقوته الضاربة من أجل هذه المباراة، ويدرك أنها الفرصة الأخيرة لكي يستعيد الفريق عافيته الآسيوية من جديد، آملاً في نفس الوقت أن يحقق السد مفاجأة جديدة بالفوز على ناساف، ليعطل مسيرة الفريق الأوزبكي نحو الصدارة.
وباتت الأمور واضحة فيما يخص الخط الخلفي، وبالتحديد قلبي الدفاع، بعد جلوس اليوناني كوستاس مانولاس في المدرجات، ليتحمل الثنائي عبدالله غانم وسالم سلطان المهمة على المستوى القاري، ومارو كاتانيتش مع عبدالله غانم على المستوى المحلي، لحين قدوم فترة الانتقالات الشتوية ليكون مانولاس أول العناصر الخارجة في قائمة الفريق بحثاً عن عنصر جديد يمكن أن يضيف جديداً للدفاع الذي ظهر ضعيفاً ومتهالكاً في فترات كثيرة هذا الموسم جعلت «الملك» يتراجع، محلياً وقارياً، بشكل غريب.
ولن يغامر كوزمين بالهجوم في لقاء الفيصلي، لأنه إذا فعل فسوف تكون مجازفة غير محسوبة لوجود عناصر بالفريق الأردني تجيد الهجمات المرتدة السريعة، وبالتالي كان عمل وحديث المدرب مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون على التوازن الدفاعي والهجومي خلال شوطي المباراة، وهناك تفاؤل بين صفوف الفريق بالعودة من استاد عمان الدولي بنقاط المباراة، واكتساب ثقة الانتصارات من جديد، خاصة أن مباراة الفيصلي يعقبها مواجهات محلية غاية في القوة تنتظر «الملك»، أملاً في العودة للمنافسة المحلية من جديد.

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