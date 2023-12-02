السعودية تستعد لاستضافة «عربية دراجات الطريق»



الشارقة (الاتحاد)



قام وفد الاتحاد العربي للدراجات الهوائية بزيارة السعودية، للاطمئنان على جاهزية الرياض، لاستضافة البطولة العربية للطريق، من 15 إلى 23 ديسمبر الجاري، ويشارك فيها 13 منتخباً، وضم الوفد المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي، يرافقه سالم أحمد الشحي المدير الإداري والمالي للاتحاد، المشرف العام على البطولة، وكان في استقبالهما عبدالله الجردان المدير التنفيذي للاتحاد السعودي، وموسى القحطاني المدير التنفيذي، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي.

وتفقد الوفد الفندق المعتمد لإقامة وفود البطولة، للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال الوفود والمنتخبات المشاركة، والوقوف على جاهزية الاستضافة، وعقد الوفد اجتماعاً مع عبدالله الوثلان نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد السعودي الذي رحب بالأمين العام للاتحاد العربي والمدير الإداري والمالي، وشرح لهما الاستعدادات التي قام بها الاتحاد السعودي لاستضافة العرس العربي الكبير، مرحباً بجميع الوفود والمنتخبات التي تلتقي على أرض المملكة خلال البطولة، ومتمنياً لهم جميعاً التوفيق والنجاح.

وأثنى الأمين العام للاتحاد العربي على الجاهزية والاستعدادات والتسهيلات التي قدمها الاتحاد السعودي للبطولة، ووجه الشكر إلى رئيس الاتحاد السعودي وفريق عمله، على كل ما يقدمونه من تسهيلات لإنجاح الحدث.