كايسيدو.. «بكاء الحنين»!



لندن (أ ف ب)

طالب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرّب تشيلسي الإنجليزي، لاعب وسطه مويسيس كايسيدو بتصفية ذهنه، في محاولته لإعادة الإكوادوري «العاطفي» إلى السكة الصحيحة.

وانفق فريق غرب لندن صفقة قياسية في بريطانيا بلغت 146 مليون دولار، لجلب كايسيدو من برايتون في أغسطس الماضي.

لكن الرحلات المكوكية للاعب «22 عاماً»، لخوض مباريات منتخب بلاده في أميركا الجنوبية، قلّصت مدة وجوده مع بوكيتينو وجهازه الفني.

بعد عودته من بطاقة حمراء، وبداية كارثية ضد وستهام، أصبح كايسيدو لاعباً أساسياً في «ستامفورد بريدج«، لكنه اخفق حتى الآن بتكرار مستويات أظهرها مع برايتون.

كشف في مقابلة مع موقع تشيلسي الإلكتروني عن أنه أمضى وقتاً طويلاً من الأيام العشرة الأولى له في إنجلترا لوحده داخل غرفته في فندق، وهو يبكي بسبب الحنين إلى الوطن، بعد انضمامه إلى برايتون من إندبندينتي ديل فالي عام 2021.

أصبح كايسيدو أحد أبرز لاعبي برايتون، خلال صعوده الرائع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وكان سبب صراع ناري بين ليفربول وتشيلسي على ضمه مطلع السنة.

قال بوكيتينو لمراسلين صحفيين الجمعة «عندما تعاقدنا معه، توقعنا ماذا سيحصل، هو شاب عاطفي، لاعب عاطفي يحتاج إلى الوقت للتعافي».

وأضاف «المباريات الدولية لم تساعد أيضاً، السفر مع الإكوادور إلى أميركا الجنوبية، هذا صعب كل شهر، أسبوعان أو ثلاثة، ثم الذهاب 10 أو 12 يوماً، والعودة أحياناً مع الإصابة».

أردف مدرب توتنهام السابق «هذا ليس عذراً لكنه الواقع، في بعض الحالات الماثلة، علينا منحه الوقت، وألا نكون ظالمين في تقييمنا له».

وفي محاولة لمساعدته، التقى بوكيتينو بلاعبه على انفراد هذا الأسبوع محاولاً تهدئته، إذ يحاول التأقلم مع تشيلسي، بعد برنامج الإكوادور المزدحم أخيراً «قبل هذا المؤتمر الصحفي، كان في مكتبي لعشرين دقيقة».

وقال «الأمر سهل لأننا نتحدّث الإسبانية، هي عملية عقل باطني، وهذه مشكلة، يمكنك التأقلم فقط مع الوقت، ولم نخض معه تحضيراً للموسم، نتحدث عن لاعبي كرة قدم، هي مسألة جسدية وذهنية، وهناك الموهبة».

ختم المدرّب الذي يحقق بداية بطئية مع تشيلسي رغم التعاقدات الرنانة، إذ يحتل راهناً المركز العاشر في الدوري، بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدّر «إذا أردت التعبير عن موهبتك، يجب تصفية ذهنك، وتكون لائقاً بدنياً، وإلا من المستحيل أن تتقدّم».