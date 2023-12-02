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الرياضة

22 لاعباً يمثلون الإمارات في «عالمية» أصحاب الهمم

22 لاعباً يمثلون الإمارات في «عالمية» أصحاب الهمم
2 ديسمبر 2023 16:34

دبي (وام)


تشارك الإمارات في دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية «أصحاب الهمم»، والتي تقام بتايلاند، من الأول إلى التاسع من ديسمبر الجاري بـ22 لاعباً ولاعبة في 5 رياضات.
يشارك في الدورة 36 دولة يمثلها أكثر من 1000 رياضي، وتتضمن منافسات 11 رياضة رسمية، و4 استعراضيّة في 5 ملاعب.
وغادرت البعثة للمشاركة في الدورة من خلال منافسات 5 رياضات، وهي ألعاب القوى، رفعات القوّة، السباحة، الرماية والدراجات.
ويمثّل منتخب ألعاب القوى 13 لاعباً ولاعبة هم «أحمد نوّاد»، «محمد المزروعي»، «محمد الكعبي»، «محمد الشحِّي»، «يحي البلوشي»، «على المهيري»، «أحمد المازمي»، «زياد الحارثي»، «راشد المُحرَّمي»، «محمد عثمان»، «عبَّاد علي»، «ذكره الكعبي» و«نورا الكتبي». 

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ويمثل رفعات القوَّة 3 لاعبين «لاعبين ولاعبة»، هم «سيف الزعابي»، «فهد محمّد» و«موزة الزيودي».
ويشارك في السباحة لاعب منتخبنا الوطني «محمد الحارثي»، وفي الرماية يشارك 4 لاعبين هم «محمد عبد الله الشحِّي»، «حبيب البلوشي»، «احمد النقبي» و«يحي البلوشي»، كما يشارك لاعب واحد في الدراجات هو «سالم الجنيبي».

الإمارات
دورة الألعاب العالمية
تايلاند
أصحاب الهمم
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