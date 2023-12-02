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الرياضة

الطقس يجبر «الشياطين» على «الحافلة»!

الطقس يجبر «الشياطين» على «الحافلة»!
2 ديسمبر 2023 17:29

 

 
لندن (د ب أ)


ذكر تقرير إخباري أن مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يضطر للتوجه إلى نيوكاسل بالحافلة، وذلك بعد إلغاء رحلة الطيران الخاصة بالفريق، بسبب سوء الأحوال الجوية. 

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن مانشستر يونايتد كان من المقرر أن يسافر إلى شمال شرق إنجلترا صباح اليوم «السبت»، ولكن تم إلغاء الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية ومشاكل تقنية. 

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وأضافت الصحيفة أن الفريق، يضطر إلى السفر بالحافلة لمسافة 106أميال إلى ملعب سانت جيمس بارك، لكي يتمكن من الوصول قبل ساعات من انطلاق المباراة مساء اليوم. ويتوقع أن تستغرق الرحلة 3 ساعات، حال عدم وجود زحام مروري، أو ساءت الأحوال المناخية بشكل أكبر. 

ويسعى مانشستر يونايتد للعودة إلى طريق الانتصارات أمام نيوكاسل يونايتد، بعد أن تعادل مع جالطة سراي التركي 3-3 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وهي النتيجة التي وضعت الفريق على مشارف الخروج من البطولة. 

ويقدم مانشستر يونايتد عروضاً جيدة على الصعيد المحلي، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر أربع مباريات بالدوري.

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
نيوكاسل
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