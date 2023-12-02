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الرياضة

«الأريام علا» أجمل المهرات في مهرجان «الشارقة كلباء»

«الأريام علا» أجمل المهرات في مهرجان «الشارقة كلباء»
2 ديسمبر 2023 19:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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حققت «الأريام علا» لإسطبلات الأريام، أعلى معدل من النقاط، خلال منافسات اليوم الأول، لمهرجان الشارقة كلباء الخامس للجواد العربي، والذي انطلقت فعالياته على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
وينظم المهرجان نادي الشارقة للفروسية والسباق، وهو مخصص للأمهار والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات فقط، وشهد مشاركة 296 خيلاً، من مختلف المرابط والإسطبلات بالدولة.
وحققت المهرة الجميلة «الأريام علا» 92.38 نقطة، عندما تصدرت القسم «ج» للمهرات عمر سنة، وتبعتها «سليمه الهواجر» للدكتور غانم الهاجري «91.00 نقطة»، و«رسالة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي «90.63 نقطة».
واستهلت المهرة «ايه ال رجوة» لعلان محمود علان، المنافسات بالفوز بالشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة القسم «أ»، وحصدت 90.88 نقطة، وتبعتها «مريم ام وان» لمربط «ام1» ولها 90.75 نقطة، و«لويجيه» لمحمد القبيسي «90.75 نقطة» أيضاً.
وتصدرت «ملاين الريماس» لمربط الريماس القسم «ب» مسجلة 91.88 نقطة، تلتها «نور الهواجر» للدكتور غانم الهاجري «91.88 نقطة»، و«إي اس مواز» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي «91.25 نقطة».
وأحرز «ام زد اديب» لخليفة النعيمي المركز الأول، في فئة الأمهار عمر سنة القسم «أ»، وحصد 92.31 نقطة، وتبعه «شهم الهواجر» للدكتور غانم الهاجري «91.38 نقطة»، و«كحيل الريماس» لمربط الريماس، ونال 91.25 نقطة.
واعتلى صدارة القسم «ب» المهر «ربدان الهواجر» للدكتور غانم الهاجري «92.25 نقطة»، وتبعه «كرمان الباهية» لسلطان سيف المنصوري «90.88 نقطة»، و«ناموس الميدان» لمربط الميدان «90.88 نقطة».

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