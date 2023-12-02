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«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ «رباعية»

«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ «رباعية»
2 ديسمبر 2023 19:28

مراد المصري (دبي)
عزز الوصل موقعه في الصدارة، بعد الفوز على البطائح 4-1، في المباراة التي أقيمت باستاد زعبيل، ضمن «الجولة التاسعة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى «23 نقطة»، فيما توقف رصيد «الراقي» عند «12 نقطة».
ويدين الوصل بالفضل في الانتصار إلى المهاجم أداما ديالو الذي سجل «ثنائية» في الدقيقتين 16 و66، وأليكسيس بيريز في الدقيقة 86، وهاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 88، فيما سجل سفيان بوفتيني بالخطأ في مرمى فريقه هدف البطائح، في الدقيقة 43.
أهدر كايو مطلع اللقاء فرصة افتتاح التسجيل، بعد عرضية متقنة داخل المنطقة، لكنه أرسل الكرة بعيداً عن المرمى.
ترجم أداما ديالو أفضلية الوصل، بتسجيل الهدف الأول، بعد مجهود فردي، انطلق فيه من منتصف الملعب، واخترق فيه المنطقة، وسدد الكرة أرضية زاحفة على يمين الحارس زايد أحمد في الدقيقة 16.
أثمر الضغط المتقدم للبطائح عن نجاح سيكو بابا في قطع الكرة، ويمررها عرضية إلى راشد محمد الذي حولها داخل المرمى، بعدما ارتطمت بالمدافع سفيان بوفتيني هدفاً عكسياً في الدقيقة 43.
توقف اللعب طويلاً للتحقق من ضربة جزاء محتملة من إديلسون لاعب البطائح على سالم العزيزي لاعب الوصل، قبل أن يقرر الحكم يحيى الملا عدم صحتها، بعد العودة إلى «الفار».
نجح الوصل في استعادة تقدمه، بعدما سدد أداما ديالو «صاروخية» من خارج المنطقة، ترتطم بالقائم الأيسر، وتهز الشباك في الدقيقة 66.
حسم الوصل انتصاره بهدف ثالث، إثر تسديدة من خارج المنطقة عن طريق أليكسيس بيريز في الدقيقة 86، وأضاف «البديل» هاريس سيفيروفيتش الهدف الرابع سريعاً، بعد تمريرة عرضية من علي صالح في الدقيقة 88.

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