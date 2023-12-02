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الرياضة

الشارقة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد

الشارقة بطل «السوبر الإماراتي البحريني» لليد
2 ديسمبر 2023 19:35

رضا سليم (الشارقة) 
تُوج الشارقة بكأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على النجمة 32-31، في المباراة التي جرت بصالة «الملك» وامتدت إلى شوطين إضافيين، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها «الملك» على «الرهيب»، بعد 5 مواجهات بينهما في البطولة، ويحتفظ النجمة بعدد مرات الفوز «4 مرات»، نسخ 2017، و2018 و2021 و2022، فيما حصد الشارقة اللقب 2019 و2023. 
حضر المباراة ومراسم التتويج نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي عيسى رئيس الاتحاد البحريني، وناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعدد من أعضاء الاتحادين الإماراتي والبحريني والناديين. 
جاءت المباراة متكافئة، وتقدم الشارقة، وتعادل النجمة، إلا أن الأسلوب الدفاعي للفريقين وراء تراجع الأهداف، بالإضافة إلى تألق الحارسين محمد إسماعيل وعلي خميس، ويتحرك «الملك» بصورة أفضل، وينجح في التقدم 5-2، بفضل الهجمات المرتدة السريعة، والتي سجل منها أحمد هلال هدفين متتاليين، في حين توقف النجمة عن التسجيل لأكثر من 10 دقائق، وكانت المحصلة في منتصف الشوط هدفين فقط، فيما تألق زهير نايم ومصباح الصانعي ومحمود فايز، ورفعوا النتيجة إلى 9-2.
وسجل عادل محمد أول هدف للنجمة، بعد 12 دقيقة، ووصلت النتيجة إلى 12-5 في الدقيقة 20، وارتكب لاعبو الشارقة أخطاءً عدة، تسبب في تقليص الفارق إلى 4 أهداف، وعاد الفارق إلى 6 أهداف 14-8، في الدقيقة 25، وينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 15-11.
وتغيرت النتيجة مع بداية الشوط الثاني، وتقلص الفارق إلى هدفين 19-17 في أول 10 دقائق، وتفوق النجمة الذي قلص الفارق إلى هدف 24-23، ووصلت النتيجة إلى 28-27 في الدقيقة الأخيرة، وانتهى الشوط الثاني بالتعادل 28-28.
ويلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وتعادلا 30-30 في الشوط الإضافي الأول، ثم حسمها «الملك» في الشوط الإضافي الثاني 32-31.
أدار المباراة، الطاقم القاري العماني هشام الدغيشي وحسين الحسني، وعلى الطاولة علي جعفر للتسجيل والميقاتي ياسر النقبي والمراقب الفني جمال سيف ومعه عبدالله خميس. 

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