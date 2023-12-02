«فخر أبوظبي» يعود إلى «سكة الانتصارات»

مصطفى الديب (أبوظبي)

عاد الجزيرة إلى «سكة الانتصارات»، بعد غياب 4 جولات متتالية، بعدما حقق فوزاً عريضاً على بني ياس 4-1، في المباراة التي أقيمت بملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة التاسعة»، من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع الجزيرة رصيده إلى «النقطة 14»، ليشارك الشارقة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد بني ياس عند «13 نقطة» في المركز السابع.

افتتح كيبانو التسجل لمصلحة «فخر أبوظبي» في الدقيقة الخامسة، وعزز علي مبخوت التقدم بالهدفين الثاني الثالث في الدقيقتين 28 و65، وأضاف «البديل» برونو الهدف الرابع في الدقيقة 79، فيما أحرز سولجمانوف هدف بني ياس في الدقيقة 75.

وشهد اللقاء طرد البرازيلي جواو فيكتور لاعب «السماوي» في الدقيقة 34، وهو ما نقل السيطرة التامة على أحداث اللقاء للجزيرة.