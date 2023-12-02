إسبانيا وإيطاليا في مجموعة الموت بـ «يورو 2024»

هامبورج (د ب أ)

أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024» بألمانيا، والتي جرت اليوم «السبت» في قاعة الحفلات الموسيقية «إلب فيلهارموني» بمدينة هامبورج، عن وقوع منتخب ألمانيا صاحب الأرض في مجموعة متوازنة، فيما جاءت المجموعة الثانية قوية للغاية، حيث ضمت إسبانيا وإيطاليا «حاملة اللقب» وكرواتيا، بجانب وقوع منتخب فرنسا إلى جانب هولندا في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا وأسكتلندا والمجر وسويسرا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

وجاء في المجموعة الثالثة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا وإنجلترا.

أما المجموعة الرابعة فضمت المنتخب الفائز من المسار الأول للملحق الفاصل، إلى جانب هولندا والنمسا وفرنسا، ويلعب منتخب بلجيكا ضمن المجموعة الخامسة، إلى جوار منتخبات سلوفاكيا ورومانيا، والمنتخب الفائز من المسار الثاني للملحق الفاصل، وفي المجموعة السادسة توجد تركيا والمنتخب الفائز من المسار الثالث للملحق الفاصل والبرتغال والتشيك.

ويلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية مع نظيره الأسكتلندي على استاد «أليانز آرينا» بمدينة ميونيخ يوم 14 يونيو.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخباً، يتم توزيعها على ست مجموعات، تقام مبارياتها في عشرة استادات بعشر مدن مختلفة.

وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، حيث تقام المباراة الافتتاحية على استاد «أليانز آرينا» بمدينة ميونيخ، والمباراة النهائية على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين. وتحمل هذه النسخة من بطولات كأس الأمم الأوروبية رقم 17، حيث انطلقت البطولة في 1960، وأقيمت جميع نسخها بشكل منتظم كل أربع سنوات باستثناء النسخة الماضية التي تأجلت إلى 2021 بسبب «جائحة كورونا»، وتعيد النسخة الـ 17 البطولة إلى تواترها الطبيعي لتقام في 2024، وجرى الكشف عن هوية 21 منتخباً فقط خلال الحفل، فيما تتحدد هوية آخر ثلاثة منتخبات تتأهل للبطولة من خلال الملحق الفاصل في مارس 2024، قبل أقل من ثلاثة أشهر فقط على بدء فعاليات البطولة.

ويخوض المنتخب الألماني البطولة بصفته ممثل البلد المضيف، فيما أثمرت التصفيات التي أقيمت على مدار الفترة الماضية عن تأهل 20 منتخباً، يتم توزيعها على المجموعات الست.

وكشف الاتحاد الأوروبي «اليويفا» عن المستويات الأربعة للمنتخبات المتأهلة، ويضم كل مستوى ستة منتخبات، بحيث يتم خلال القرعة اختيار منتخب واحد من كل مستوى ليوضع في مجموعة من المجموعات الستة بالدور الأول للبطولة.