الحوار الهولندي.. «قناعة زرقاء» و«حسرة عنابية»!

معتصم عبدالله (دبي)

تباينت ردود فعل المدربين الهولنديين لفريقي النصر والوحدة، بعد التعادل 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليكتفي «الأزرق» بحصد «نقطة» رفعت رصيده إلى «9 نقاط» في المركز العاشر، مقابل «16 نقطة» لضيفه «العنابي» الذي بقي في مركزه الرابع.

وأبدى ألفريد شرودر مدرب «العميد»، والذي قاد فريقه في مباراته الرسمية الأولى، رضاه عن أداء اللاعبين، وقال: «سعيد بعقلية اللاعبين في مواجهة منافس قوي أظهرنا خلاله جزءاً من قدراتنا، وأعتقد أن النتيجة عادلة، وكان من المهم بالنسبة لي تطوير الأداء».

وأضاف: «لم نكن بالمستوى المطلوب في الشوط الثاني، وعلينا تحليل «الخلل» في أداء الفريق»، لافتاً إلى أن غياب المغربي تعرابت قائد النصر عن المباراة، جاء لظروف إصابة طفيفة تعرض لها في مباراة الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء، في الوقت الذي فضل فيه المدرب إجراء تبديل مبكر، بخروج السنغالي موسى ندياي قبل مرور نصف ساعة على انطلاق الشوط الأول، تجنباً لاحتمال نيله بطاقة حمراء بعد تلقيه إنذاراً في الدقائق الأولى.

في المقابل، ذكر أرنو بويتنويج مدرب الوحدة أن فريقه يستحق ما هو أفضل من نتيجة التعادل، وقال: «الأداء كان متساوياً في الشوط الأول، ومالت الأفضلية المطلقة لمصلحتنا في الشوط الثاني، فريقي قاتل بشراسة من أجل الفوز، وخسرنا فعلياً نقطتين بالتعادل»، لافتاً إلى أن مواطنه شرودر مدرب صاحب تاريخ كبير في الكرة الهولندية، مؤكداً أنه يضيف الكثير لفريق النصر في تجربته الحالية مع «الأزرق».

ويتأهب النصر والوحدة لمواجهتين مرتقبتين في الجولة العاشرة، حيث يحل «العميد» ضيفاً على خورفكان بملعب الأخير، باستاد صقر بن محمد القاسمي مساء السبت، فيما يستضيف «العنابي» منافسه الوصل «المتصدر» على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي مساء الجمعة المقبل.