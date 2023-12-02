إثارة كبيرة في «دولية» الباهية لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز الفارس السوري الشاب أسامة محمد الزبيبي مع جواده «فلاش جوردون 30» جائزة أولى بطاقات التأهل للجائزة الكبرى في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، والتي انطلقت منافساتها الجمعة، وينظمها في نسختها الثالثة على التوالي نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد 52، ويشرف على البطولة الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وتقدم لها الرعاية كل من لونجين، وإسطبلات الشراع، ومربد وأميا باور.

وشهدت البطولة في ختام يومها الأول، إقامة المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتنافس فيها 30 فارساً، نجح منهم 5 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وتصدرهم الفارس السوري أسامة الزبيبي على صهوة جواده «فلاش جوردون 30»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 61.69 ثانية، وجاءت الفارسة إيمان الصفّار ثانية مع «جاد إتش بي إي»، وأكملت الجولة في زمن بلغ 64.48 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الإيراني فرهانج صادقي والجواد «إن آي سي فا» والزمن 73.71 ثانية.

وبمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 105 سم، انطلقت أولى منافسات البطولة، وتنافس فيها 44 فارساً، نجح منهم 20 فارساً في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، وبرز من بينهم فارسنا الناشىء صالح مفرج الكربي مع جواده «سوبر تروبر»، فقد أكمل الجولة في زمن بلغ 55.93 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الأول، ثم الفارس علي محمد المرزوقي مع «أنديرا زد»، بزمن 56.46 ثانية، وفي المركز الثالث، جاء الفارس السوري عماد غريب و«ميامي بي أيه إي» والزمن 56.79 ثانية.

وفي منافسة البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر (5 6) سنوات، أقيمت المنافسة الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز 115 سم للخيول عمر 5 سنوات، والحواجز 120 سم للخيول عمر 6 سنوات، بمشاركة 26 خيلاً، وفاز فيها الجواد «ريتجيكي» بقيادة الفارس السوري صبري بادنكي، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 24.89 ثانية.