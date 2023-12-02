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ثنائية لخيول أحمد بن راشد في جبل علي

ثنائية لخيول أحمد بن راشد في جبل علي
3 ديسمبر 2023 03:13

عصام السيد (دبي)

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تُوج الجواد «أتربيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش بجائزة الشوط السابع على لقب جاف تري ستيكس لمسافة 1800 متر بزمن 1:49:77 دقيقة، في الحفل الثالث لمضمار جبل علي العائلي الذي أقيم بالتزامن مع مناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة، وبحضور جماهيري غفير.
وتوج الجواد «مداح الريف» لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة كونور بيسلي، بطلاً للشوط الأول لمسافة 1400 متر على كأس 1971 أودي للخيول العربية الأصيلة بعد مجهود رائع قدمه في المراحل النهائية، ليتفوق بفارق 7.5 طول ومسجلاً زمناً 1:32:29دقيقة.
وحققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، ثنائية، وجاء الفوز الأول عبر «مزاحم» بالشوط الرابع لمسافة 1000 متر، على لقب 7 إمارات سبرنت كب، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة.  وتمكن «مزاحم» بعد صراع شرس مع رفيق إسطبله «لا بأس»، وسجل البطل زمناً  58:80 ثانية.
 وجاء الفوز الثاني لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عبر «زامط» في الشوط السادس على لقب 52 ستيكس لمسافة الميل – هانديكاب الذي تفوق بفارق 4.75 طول، وسجل البطل زمناً 1:37:40 دقيقة.
وحسم الجواد «حاسم» لراشد الشحي وتوفيق محمد، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريان كوراتولو، صراع الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب سباق الثاني من ديسمبر ستيكس للخيول المهجنة الأصيلة، برعاية الشعفار للاستثمار، متفوقاً بفارق طول ومسجلاً 1:24:94 دقيقة.
وحصد «رصاص» لحمدان حرمش، وبإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي «ثنائية» جائزة الشوط الثالث على لقب سباق عام الاستدامة لمسافة 1200 متر، برعاية بنك دبي التجاري، مسجلاً 1:12:10 دقيقة. وفاز الجواد «ديلوريان» بالشوط الخامس والرئيس على لقب عيد الاتحاد ستيكس لمسافة الميل – هانديكاب، برعاية شادويل، ومسجلاً 1:37:30 دقيقة.

أحمد بن راشد
جبل علي
دبي
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