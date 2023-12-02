مريم كريم بطلة سباق فاطمة بنت مبارك للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

أهدت الفارسة مريم علي كريم، إسطبلات «الكمدة»، لقب سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، الذي أقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 10 فارسات يمثلن مختلف الإسطبلات في الدولة.

وأقيم السباق برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

وحضر السباق ضيوف الملتقى العالمي الثالث عشر لسباقات الخيول العربية الذي يقام في ختام النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة. وجاء فوز مريم علي كريم، بعد أداء قوي، حيث تصدرت السباق من البداية وحتى النهاية، على صهوة الجواد «شيفروليت أر إم»، قاطعة المسافة الكلية بزمن 3:29:37 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.62 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني، علياء عبيد الشامسي على صهوة «إل سي بيرسبوليس» لإسطبلات «بن ظاعن» بزمن 3:29:38 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث ماسة عدنان على صهوة «لاكي بوي» لإسطبلات «إنجاز» بزمن 3:32:58 ساعة.

وتميز السباق بالسرعة منذ البداية، ونجحت بطلة السباق في تحقيق صدارة مبكرة، وتمكنت من المحافظة عليها خلال جميع المراحل، على الرغم من المحاولات المتواصلة لبقية الفارسات للحاق بها.

وتوجت الفائزات، الشيخة شمسة بنت فيصل المعلا، عضو برلمان الطفل الإماراتي، ومسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.