«اليونايتد».. صفعة جديدة!

لندن (أ ف ب)



عزّز أرسنال صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم إلى أربع نقاط مؤقتاً، عقب فوزه على ضيفه ولفرهامبتون 2-1، في افتتاح المرحلة الرابعة عشر، فيما تلقى مانشستر يونايتد الخسارة أمام نيوكاسل 0-1 في إحدى أبرز مباريات المرحلة.

في المباراة الاولى، سجّل هدفي «المدفعجية» كل من بوكايو ساكا «6»، والنرويجي مارتن أوديجار «13»، قبل أن يقلّص البرازيلي ماتياس كونيا الفارق لولفرهامبتون «86».

وبانتظار مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير الخامس «الأحد»، بات النادي اللندني الباحث عن لقبه الأول في «البريميرليج» منذ العام 2004، يتقدم بأربع نقاط في صدارة الترتيب بـ 33 نقطة، مقابل 29 لـ «السيتي» و28 لليفربول الذي يواجه فولهام الأحد أيضاً.

وهذا الفوز هو الخامس توالياً لأرسنال في مختلف المسابقات، بعد فوزه الساحق على لنس الفرنسي بسداسية نظيفة في منتصف الأسبوع ضمن دوري أبطال أوروبا، والذي حسم من خلاله تأهله إلى الأدوار الإقصائية، والرابع توالياً في الدوري المحلي.

وارتقى أرسنال إلى صدارة «البريميرليج» بفوزه على برنتفورد 1-0 في الجولة الماضية، مستغلاً تعادل مانشستر سيتي وليفربول في لقاء القمة 1-1.

وتواصلت نكسات مانشستر يونايتد، وبعد تعادله أمام جالطة سراي التركي 3-3، بعدما كان متقدماً 3-0 في دوري أبطال أوروبا واضعاً نفسه في مأزق كبير للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، سقط «الشياطين الحمر» محلياً على يد مضيفه نيوكاسل 0-1 في إبرز مباريات المرحلة.

ومنح أنتوني جوردون هدف الفوز لمصلحة نيوكاسل «56»، ليتقدم الأخير إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن اليونايتد الذي تراجع إلى المركز السابع.

بفوزه على اليونايتد، رفع نيوكاسل سجله إلى سبعة انتصارات من أصل ثماني مباريات على ملعبه «سانت جيمس بارك» هذا الموسم.

وبات المدرب الهولندي إريك تن هاج في وضع لا يُحسد عليه، في ضوء نتائج الفريق أوروبياً ومحلياً، وستزيد هذه الخسارة من حجم الضغوط على كاهله، ذلك على الرغم من أن «اليونايتد» مرّ بفترة إيجابية في الدوري قبل مباراة نيوكاسل، وفاز بخمس مباريات من أصل آخر ست.

لكنّ عدم تحقيق نتيجة مرضية في المسابقة القارية والفشل في التأهل إليها الموسم المقبل سيشكلان عاملاً ضاغطاً.

وافتتح نيوكاسل التسجيل مطلع الشوط الثاني، إثر تمريرة عرضية زاحفة من كيران تريبيه من الجهة اليمنى إلى جوردون الذي كان موجوداً في الوقت المناسب لمتابعة لكرة داخل المرمى «55».

ورغم فرحة الفوز، تعرّض نيوكاسل الى ضربة بإصابة حارسه بوب الذي استبدل في الدقيقة 86 من المباراة، ليزداد مسلسل معاناة الفريق مع الإصابات في ظل غياب 11 لاعباً عن صفوفه.

وفي المباريات الأحرى، عاد إيفرتون بفوز ثمين على حساب نوتنجهام فورست بهدف يتيم سجله دوايت ماكنيل «67»، ويحتل إيفرتون المركز 18، أحد مراكز الهبوط، برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن منطقة الأمان، بعد أن تعرّض لعقوبة حسم 10 نقاط من رصيده لخرقه القواعد، فيما يأتي نوتنجهام في المركز 15 بـ 13 نقطة.

كما فاز برنتفورد على لوتون 3-1 بعدما سجّل له كل من الفرنسي نيل موباي «49» وبن مي «56» والجرينادي شاندون بابتيست «81» أهداف، وقلّص الأسكتلندي جاكوب براون النتيجة للوتون «76»، ويحتل برنتفورد المركز العاشر بـ 19 نقطة، أما لوتون بقي على مشارف دائرة الخطر، حيث يحتل المركز السابع عشر بـ 9 نقاط.

وفي معركة القاع، حقّق بيرنلي فوزاً ساحقاً على شيفيلد يونايتد المنقوص بخماسية نظيفة، تناوب على تسجيلها جاي رودريجيز والدنماركي جاكوب لارسن والسويسري زكي أمدوني والأميركي لوكا كوليوشو وجوش براونهيل، وشهدت المباراة طرد لاعب شيفيلد أوليفر ماكبورني ليكمل فريقه الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

ويحتل بيرنلي المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين عن منطقة الأمان، وتراجع شيفيلد يونايتد إلى المركز الأخير بخمس نقاط.

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