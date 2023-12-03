ميلان.. «فوز السيطرة»

منزا (أ ف ب)



واصل ميلان سعيه لوقف نزيف النقاط، وحقّق فوزاً صريحاً على حساب فروزينوني 3-1، ضمن «المرحلة 14» من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهيمن «الروسونيري» على المباراة وسجّل أهداف المباراة الثلاثة الأولى عبر الصربي لوكا يوفيتش «43»، والأميركي كريستيان بوليسيك «50»، والإنجليزي فيكايو توموري «74»، قبل أن يقلّص ماركو بريشيانيني النتيجة لفروزينوني «82».

وعزّز ميلان موقعه في المركز الثالث، برصيد 29 نقطة، بفارق خمس نقاط عن نابولي «حامل اللقب» الرابع، والذي يواجه الإنتر «الأحد» في مباراة قمة، كما يبتعد ميلان بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس متصدر الترتيب مؤقتاً، و3 نقاط عن جاره الإنتر الثاني.

ولم تكن الفترة الأخيرة مرضية لجماهير ميلان ومدربه ستيفان بيولي، بعد أن أهدر الفريق نقاطا عدّة بعد خسارته أمام يوفنتوس 0-1، ثمّ تعادله أمام نابولي 2-2 وليتشي 1-1، وخسارته أمام أودينينزي 0-1.

وهذا الفوز هو الثاني توالياً لميلان في الدوري، علماً أنه سقط في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1-3، ليصعّب مهمته في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، من جهته، يحتل فروزينوني المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

من جهة أخرى، استعاد لاتسيو نغمة الفوز في الدوري، وتغلب على ضيفه كالياري 1-0.

وكان لاتسيو تعرّض لخسارة مرّة أمام ساليرنيتانا في الجولة السابقة 1-2، لكنه عوض عنها بفوزه على سلتيك الأسكتلندي 2-0 في دوري أبطال أوروبا، ليضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية من المسابقة القارية المرموقة.

وسجّل الإسباني بيدرو هدف المباراة الوحيد، مانحاً النقاط الثلاث لفريق العاصمة،

ويحتل لاتسيو المركز التاسع برصيد 20 نقطة، فيما يرزح كالياري في منطقة الهبوط، بالمركز الثامن عشر بعشر نقاط فقط.

وفي مباراة أخرى، تعادل جنوى مع ضيفه أمبولي 1-1، منح الأوكراني روسلان مالينوفسكي التقدم لجنوى، قبل ان يعادل ماتيو كانسيلييري النتيجة في الشوط الثان،

ويحتل جنوى المركز الخامس عشر بـ 15 نقطة، أما أمبولي يتخلف عنه بمركزين بـ 11 نقطة.

وكان يوفنتوس ارتقى إلى الصدارة على حساب الإنتر بفوزه على مونزا 2-1 في افتتاح المرحلة.