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الرياضة

الريال وجيرونا.. «القمة الموسيقية»

الريال وجيرونا.. «القمة الموسيقية»
3 ديسمبر 2023 09:23

مدريد (أ ف ب)

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استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد ساعات قليلة من اعتلائها من قبل جيرونا مفاجأة الموسم، وذلك بفوزه على ضيفه غرناطة 2-0، ضمن المرحلة الخامسة عشرة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن جيرونا الذي قلب تخلفه أمام فالنسيا الى فوز 2-1، كما يتفوق الفريقان بفارق 7 نقاط عن كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة اللذين يلتقيان «الأحد» في مباراة قمة.
خاض ريال مدريد المباراة بالتشكيلة ذاتها تقريباً التي تغلبت على نابولي الإيطالي 4-2 منتصف الأسبوع في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وكان التبديل الوحيد الذي طرأ على التشكيلة الأساسية مشاركة داني سيبايوس بدلا من خوسيلو.
ويعاني غرناطة العائد إلى دوري النخبة منذ مطلع الموسم الحالي، حيث لم يحقق سوى فوز واحد.
ويعود الفوز الأخير لغرناطة على ريال مدريد في عقر دار الأخير إلى العام 1974، لكنه تغلب عليه على أرضه عام 2013، وحقق ريال مدريد فوزه الرقم 39 على منافسه مقابل 6 هزائم و8 تعادلات.
وأثمر ضغط أصحاب الأرض هدفاً أول، من صناعة الألماني توني كروس الذي مرر كرة ماكرة باتجاه إبراهيم دياز الذي سيطر عليها بيمناه، ثم سجل بيسراه من مسافة قريبة «25».
وتصدى حارس غرناطة لكرة بيلينجهام من مسافة قريبة، لكنها ارتدت وتهيأت أمام رودريجو الذي تابعها في الشباك «57».
وقلب جيرونا تخلفه بهدف حتى الدقيقة 82 أمام ضيفه فالنسيا إلى فوز متأخر 2-1،
والفوز هو الثاني عشر لجيرونا الذي يقع في مقاطعة كاتالونيا في 15 مباراة، ليحقق بالتالي افضل انطلاقة له في تاريخه، واستعاد جيرونا بالتالي نغمة الانتصارات بعد اكتفائه بالتعادل السلبي مع أتلتيك بلباو الاثنين الماضي.
افتتح فالنسيا التسجيل بواسطة أوجو دورو، إثر هجمة مرتدة سريعة، وسار بالكرة من منتصف الملعب، قبل أن يسدد من فوق الحارس الأرجنتيني باولو جاتزانيجا «57»، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدفين متأخرين، عبر المهاجم الأوروجوياني المخضرم كريستيان ستواني «37 عاماً» الذي دخل في الدقيقة 75 «82 و88»، ويحل جيرونا الأسبوع المقبل على جاره برشلونة في مباراة مرتقبة.
وحقق أتلتيك بلباو فوزاً صريحاً على ضيفه رايو فايكانو برباعية ليعزز مركزه الخامس،
ويملك الفريق الباسكي 28 نقطة متخلفاً بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد وبرشلونة.
تناوب على تسجيل الأهداف كل من جوركا جوروزيتا والأوروجوياني ألفونسو اسبينو «خطأ في مرمى فريقه»، وإيناكي وليامز وشقيقه نيكو ويليامز.

 

الدوري الإسباني
ريال مدريد
جيرونا
برشلونة
أتلتيكو مدريد
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