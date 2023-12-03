الإمارات تحصد 4 ميداليات في «خليجية الشطرنج»



دبي (الاتحاد)



حصد منتخب الشطرنج 4 ميداليات، في بطولة الخليج الأولى للشطرنج السريع للرجال والفتيات، والتي استضافها نادي الكويت للألعاب الذهنية، وسيطرت لاعبات منتخبنا على صدارة فئة السيدات، بعد فوز وافية درويش لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالميدالية الذهبية برصيد 7 نقاط من 9 جولات، وتبعتها عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ونالت الميدالية الفضية برصيد 6.5 نقطة من 9 جولات متساوية مع شقيقتها عهود عيسى التي جاءت ثالثاً، وتحصل على الميدالية البرونزية، فيما حقق عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج الميدالية الفضية، بعدما سجل 7 نقاط في 9 جولات.

شارك عمار السدراني ووافية درويش بصفتهما ممثلين للمنتخب، بينما شاركت عنود عيسى وعهود عيسى من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وضم وفد منتخبنا في البطولة، الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب رئيس الاتحاد، الذي شارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الخليجي، وإدارية الوفد عائشة الزرعوني.

وأعربت خلود الزرعوني رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد، عن سعادتها بحصاد البطولة الخليجية، وقالت: يتزامن الإنجاز مع الاحتفال بعيد الاتحاد، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه إلى القيادة الرشيدة.

وأضافت: الشطرنج في عام 2023، حقق العديد من الإنجازات وكانت له بصمة واضحة، والفوز بـ4 ميداليات يمثل الختام المتميز للعام الحالي، بعدما نجح منتخبنا في التألق بدورة الألعاب العربية خلال يونيو الماضي، ولعل المشاركات المستمرة للاعبين واللاعبات، وراء زيادة الخبرة في التعامل مع البطولات، والوصول إلى منصات التتويج.

وأكدت خلود الزرعوني أن الإنجازات دافع قوي للاعبين واللاعبات، لمواصلة التألق بالإضافة إلى أن البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي، ودائماً ما يكون الوصول إلى منصات التتويج له نقاط في التصنيف الدولي للاعبين واللاعبات.