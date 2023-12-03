ميثاء بنت محمد تقود الإمارات في نهائي «الأرجنتين للبولو»



بوينس آيرس (الاتحاد)



تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للسيدات، في نهائي بطولة الأرجنتين المفتوحة للبولو، بالعاصمة بوينس آيرس أمام «لا دولفينا» الحائز على لقب البطولة 4 سنوات متتالية، ويحظى الحدث باهتمام عالمي كبير، وتتزامن مشاركة فرقنا في بطولة الأرجنتين، مع فوز الإمارات بتنظيم كأس القارات للبولو 2026، وهو أكبر حدث للعبة في العالم، ووجه الاتحاد الأرجنتيني للبولو الدعوة لوفد الإمارات لحضور النهائي.

من ناحية أخرى، انهالت التهاني على اتحاد البولو بمناسبة فوز الإمارات باستضافة كأس العالم للقارات 2026. وأعرب طارق بن دسمال عضو مجلس إدارة الاتحاد، عن سعادته باستضافة الإمارات للحدث العالمي الكبير، ووجه التهنئة إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت الأب الروحي للعبة، وإلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ووفد الإمارات المكلف بالملف لجهوده الكبيرة بقيادة سعيد بن دري.

وقال إن استضافة البطولة تسهم في نشر وتطوير اللعبة بالإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد الحبتور بذل جهوداً كبيرة لتطوير اللعبة وتكثيف النشاط ونعتبر وجود محمد الحبتور وسعيد بن دري مكسباً كبيراً للبولو، وهذا لا يقلل من جهود المجلس السابق.

من جانبه، أعرب ناصر الشامسي لاعب نادي غنتوت، عن سعادته باستضافة الإمارات لهذا الحدث الأبرز في عالم البولو، وقال: الفوز بالتنظيم يتزامن مع الثاني من ديسمبر، واحتفالات عيد الاتحاد، لتصبح الفرحة فرحتين، ونأمل أن نكون عند حُسن الظن بنا في التنظيم وتقديم مستوى فني جيد، وسط عمالقة اللعبة، خاصة أن البطولة تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.