«الجودو» يختتم «المشاركة الإيجابية» في «طوكيو جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)

اختتم منتخب الجودو مشاركته الجيدة والإيجابية، في بطولة «طوكيو جراند سلام»، التي شهدت مشاركة 506 لاعبين ولاعبات يمثلون 84 دولة، من بينها 7 منتخبات عربية، وبلغت جوائزها 154 ألف دولار، وجاءت في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو عام 2023، بحثاً عن إضافة المزيد من نقاط التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».

ونال منتخبنا الذي شارك بعدد 3 لاعبات و5 لاعبين حصيلة رائعة من النقاط، والتي تضاف إلى رصيده في المنافسة والاقتراب من التأهل إلى «الأولمبياد»، مواصلةً للمشاركات الماضية في لندن والبرازيل وطوكيو.

وشهدت الجولة الختامية فوز نارمند بيان في بداية الدور التمهيدي على السويسري فيكس في وزن تحت 66 كجم، مما كفل له التأهل لملاقاة رحيموف ساردار بطل تركمانستان في الدور الثاني، وبالفعل جاء تفوقه حسب ترشيحات الخبراء، بعد أداء قوي أهله لتلك المرحلة لملاقاة رخيمبا باتو بطل منغوليا، إلا أنه خسر ب «الأسكور الذهبي»، قبل بلوغ دور الثمانية، مقدماً مستويات رائعة تنعكس خلال مشاركاته القادمة لصغر سنة.

وافتتحت بشيرات خوردي مشوارها في وزن الخفيف تحت 52 كجم، بفوزها في الدور التمهيدي على كارينا أيفيموفا لاعبه فريق «المحايدين» لفردي السيدات، بعد أداء متميز رجح كفتها منذ البداية، لتواجه الهولندية نعومي فان، في المرحلة الثانية من تصفيات وزن الخفيف، وتمكنت بشيرات من انتزاع الفوز الثاني، لتبلغ الدور الثاني، في مواجهة يوتا آبي بطلة اليابان، إلا أنها خسرت فرصة بلوغ النهائي، بسبب ضغط برنامج المباريات، وتكتفي لاعبتنا بالمنافسة في «ملحق الترضية» أمام المنغولية سوسو بارام، إلا أنها تعرضت لظلم واضح من حكام «الفار» بنيلها الإنذار الثالث «الظالم»، ومع ذلك تقبلت القرار مما افقدها فرصة الفوز بالميدالية البرونزية، لتودع منافسات البطولة.

وعلى مستوى الرجال، خسر ظافر آرام في الوزن الثقيل تحت 100كجم أمام بطل إيطاليا جينارو بيريللي بـ «الهدف الذهبي» وشهد منافسات البطولة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، آمين صندوق الاتحاد الدولي وشارك في تتويج وزن تحت 81 كجم.