جواو بيدرو يُسقط الشباب

الرياض (أ ف ب)

استعاد التعاون توازنه على حساب مضيفه الشباب، عندما حول تأخره بهدف، مع نهاية الشوط الأول، إلى فوز 2-1 مع نهاية المباراة، التي جرت على ملعب نادي الشباب بالرياض، في ختام المرحلة الخامسة عشرة للدوري السعودي في كرة القدم.

تقدم الشباب بهدف البلجيكي يانيك كاراسكو «33 من ضربة جزاء»، ورد التعاون بهدفي البرازيلي جواو بيدرو «55 و62».

وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الخامس، بينما بقي الشباب على رصيده السابق 16 نقطة، وتراجع للمركز الثاني عشر.

ولم يظهر الشوط الأول بالشكل المأمول، وغابت خلاله الفرص الخطرة على المرميين، حتى تحصل الشباب على ضربة جزاء نفذها كاراسكو بنجاح «33».

وفي الشوط الثاني كان التعاون قريباً من التعادل، عندما صوب الهولندي أشرف المهديوي كرة قوية ارتطمت بالقائم ثم الحارس، وأخذت طريقها للركنية «50».

ومن هجمة منسقة نجح التعاون في التعادل، عندما تابع البرازيلي جواو بيدرو كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى «55»، ومن هجمة مماثلة أضاف التعاون هدفه الثاني، عندما استقبل بيدرو كرة داخل المنطقة، هيأها لنفسه وأرسلها قوية داخل المرمى «62».

وكاد التعاون يسجل هدفاً ثالثاً لولا العارضة التي تصدت لكرة البرازيلي أندري جيروتو وأخذت طريقها خارج الملعب «69»، وتهيأت فرصة للشباب لمعادلة النتيجة، لكن كرة هتان باهبري القوية غيّر اتجاهها المدافع، وأخذت طريقها للركنية «77»، وحاول الشباب في الدقائق إدراك التعادل، لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح.

وحقق الرائد ثلاث نقاط مهمة، عندما تغلب على ضيفه الوحدة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، سجل هدفي الرائد، المغربي محمد فوزير «44 من ضربة جزاء»، والجزائري أمير سعيود «68».

ورفع الرائد رصيده إلى 12 نقطة في المركز قبل الأخير، فيما بقي الوحدة على رصيده السابق 19 نقطة وتراجع للمركز العاشر.

وجاء الشوط الأول متكافئاً إلى حد كبير، قبل أن يكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبه إسلام هوساوي «27»، بعدها استغل الرائد النقص العددي، وتحصل على ضربة جزاء نفذها المغربي محمد فوزير، ولعبها قوية على يمين مواطنه منير المحمدي «44».

وفي الشوط الثاني ومن هجمة عزز الرائد تقدمه بهدف ثانٍ، عندما انطلق الجزائري أمير سعيود بكرة ولعبها «خذ وهات» مع المغربي كريم البركاوي، قبل أن يضعها داخل المرمى «68».