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الرياضة

الجزيرة يستعيد الثقة في «ليلة الرباعية»

الجزيرة يستعيد الثقة في «ليلة الرباعية»
3 ديسمبر 2023 13:00

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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عاد الجزيرة إلى «سكة الانتصارات»، في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد 4 جولات، غاب عنها الفوز، وتفوق «فخر أبوظبي» على بني ياس 4-1، ضمن «الجولة التاسعة»، وقدم الفريق مستوى جيداً، خاصة في الشوط الثاني، وهو «الانتصار الرابع» للجزيرة هذا الموسم، من أصل 9 مباريات، خسر خلالها 3 لقاءات، وتعادل مرتين.
والمثير أن «فخر أبوظبي» انتزع الفوز في المباريات الأربع بـ «ثلاثية» مرتين و«رباعية» مرتين أيضاً، حيث تغلب في الانطلاقة على النصر 3-1، وبالنتيجة نفسها على البطائح ضمن الجولة الرابعة، فيما فاز بـ «رباعية» نظيفة على اتحاد كلباء في الجولة الثانية، وأخيراً على بني ياس 4-1.
وارتقى الجزيرة إلى المركز الخامس، بالتساوي مع الشارقة، وشهد اللقاء على ملعب «السماوي»، تسجيل علي مبخوت لهدفين، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف، ويحتل «وصافة الهدافين» حتى الآن، بعد لابا كودجو مهاجم العين الذي يملك 8 أهداف، كما رفع «فخر أبوظبي» حصاده إلى 21 هدفاً، ليحتل المرتبة الثانية في قائمة «الهجوم الأقوى» في الدوري، بعد الوصل الذي يملك 27 هدفاً.
وأشاد الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة، بما قدمه الفريق خلال مباراة بني ياس، مؤكداً أن الفوز بوابة «عودة الثقة»، بعد غياب الانتصارات لأربع جولات متتالية.
وقال: الفوز على بني ياس على أرضه بـ «رباعية»، يؤكد أن الجزيرة يملك قدرات كبيرة، وأن الحظ لم يحالفه في بعض المباريات الأجدر فيها بالفوز.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
بني ياس
علي مبخوت
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