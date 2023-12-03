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الرياضة

«العبقري» يعتزل في «الرابعة والأربعين»

«العبقري» يعتزل في «الرابعة والأربعين»
3 ديسمبر 2023 13:25

 
سابورو (أ ف ب) 

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اعتزل شينجي أونو لاعب كرة القدم الياباني عن عمر 44 عاماً، منهياً مسيرة جعلته أول لاعب من بلاده يفوز بلقب أحد المسابقات الأوروبية.
كان أونو أحد أفراد فريق فينورد روتردام الهولندي الذي تغلب على بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي «يوروبا ليج» حالياً عام 2002، خلال فترة ناجحة استمرت أربع سنوات مع النادي الهولندي.
كان لاعب الوسط المهاجم جزءاً من موجة رائدة من اللاعبين اليابانيين الذين انتقلوا إلى أوروبا، في أواخر التسعينيات، وأوائل القرن الحادي والعشرين، إلى جانب هيديتوشي ناكاتا وكازويوشي ميورا.
ظهر أونو الملقب بـ «العبقري» للمرة الأولى على المستوى الدولي في الثامنة عشرة من عمره، ولعب مع اليابان في كأس العالم 1998 في فرنسا بعد شهرين.
شارك في ثلاثة نهائيات لكأس العالم، ولعب 56 مباراة دولية، وسجل ستة أهداف دولية.
حصل أونو على لقب أفضل لاعب آسيوي عام 2000، كما دافع عن ألوان أندية عدة في ألمانيا وأستراليا، وفاز بالدوري الأسترالي مع ويسترن سيدني وندررز عام 2013، كما فاز بالدوري الياباني، ودوري أبطال آسيا مع أوراوا ريد دايموندز، وكأس آسيا 2000 مع اليابان.
شارك أونو في آخر مباراة له الأحد مع هوكايدو كونسادول سابورو، خلال خسارته أمام أوراوا 0-2 في اليوم الأخير من موسم الدوري الياباني.
لا يزال العديد من زملائه السابقين في المنتخب الياباني يلعبون حتى سن الأربعينيات، وما بعدها، بما في ذلك المهاجم «الملك كازو» ميورا البالغ 56 عاماً.

اليابان
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دورتموند
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