برشلونة يفكر في تمديد عقد «المحبط»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعاني قلب الدفاع الدنماركي أندرياس كريستينسن «27 عاماً»، مدافع برشلونة الإسباني، من خيبة الأمل والإحباط منذ بداية الموسم، بعد أن وجد نفسه يجلس كثيراً على دكة البدلاء، ولا يلعب بانتظام، على عكس حاله في الموسم الماضي الذي شارك فيه كثيراً.

ويبدو أن تشافي هيرنانديز المدير الفني يفضل عليه الإسباني إينجو مارتينيز والفرنسي جول كوندي والأوروجواياني رونالد أراوخو، في معظم المباريات.

ورغم ذلك، ذكرت صحيفة «سبورت» أن كريستينسن مصمم على القتال من أجل العودة إلى التشكيلة الأساسية، في الوقت الذي تهتم فيه أندية عديدة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» بالحصول على خدماته.

غير أن الصحيفة أكدت أن برشلونة لا ينوي الاستغناء عن كريستينسن في هذه المرحلة، بل يفكر في تمديد عقده، لكي يضمن بقاءه لسنوات عديدة قادمة، حيث ينتهي عقده أساساً في صيف 2026.

وقالت الصحيفة إن هذا النجم الدولي الدنماركي حرص منذ وصوله من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2022، على الالتزام والانضباط وأثبت انتظاماً كبيراً وتفانياً ملحوظاً في خدمة النادي الكتالوني الذي يعشقه منذ صغره، وأن كريستينسن له دور مؤثر يمكن أن يلعبه في تعزيز الخيارات الدفاعية لبرشلونة، ومن المنطقي أن يسعى النادي إلى الاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة.

وبدأ أندرياس كريستينسن، المولود في 10 أبريل 1996، مسيرته الاحترافية في تشيلسي «2014-2022» حيث لعب 93 مباراة ولم يسجل أي هدف، وتخللها إعارة لبروسيا مونشنجلادباخ الألماني من 2015 إلى 2017، حيث لعب 62 مباراة وسجل 5 أهداف، ثم شد الرحال إلى كتالونيا للعب لبرشلونة في 2022، ولعب لمنتخبات الشباب تحت 17 و19 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2015.