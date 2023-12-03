«الحبتور» بطل كأس «عيد الاتحاد» للبولو



دبي (الاتحاد)



فاز «الحبتور» بكأس «عيد الاتحاد» للبولو، بعد تغلبه على «بنجاش» بـ 6 أهداف ونصف، مقابل 6 أهداف، في النهائي الذي أقيم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، شارك في البطولة، التي تقام سنوياً 4 فرق هي «الحبتور» و«بنجاش» و«بن دري» و«ذئاب دبي».

وعقب نهاية المباراة، قام مارتن جيه بيدرسون الرئيس التنفيذي لسلطة المنطقة الحرة الدولية «ايفزا»، الراعي الرسمي لنشاط الحبتور للبولو، بتتويج الفرق الفائزة وأصحاب الألقاب، حيث نال «الحبتور» الكأس، و«ذئاب دبي» كأس الترضية، بعد فوزه على «بن دري» 6-4.

ونال فاكاندو لاعب «بنجاش» جائزة أفضل لاعب، بينما استحق الخيل «فانيستا اي» الذي يمتطيه محمد الحبتور قائد «الحبتور» جائزة أفضل خيل.

وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو أهمية البطولة السنوية التي يعتز بها كل مقيم على أرض الإمارات، موجهاً التهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد، وشكر الفرق المشاركة لحرصها على الوجود في البطولة.